Demet Şener üçüncü kez evleniyor! Milyonluk yüzüğünü göze soktu

26 Haziran 2024 12:29 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 12:30

İlk evliliğini 2005 yılında İbrahim Kutluay ile yapan Demet Şener, ikinci evliliğini ise 2019 yılında Cenk Küpeli ile yaptı. 4 yıldır iş insanı Tolga Arman ile beraber olan Demet Şener üçüncü kez evleniyor.

DEMET ŞENER EVLENİYOR

Demet Şener, Bodrum Türkbükü'de sevgilisi Tolga Arman'ın evlilik teklifine, 'evet' dedi. O anlara ait kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Şener, "Dün gece bir takım kutlamalar yapıldı tabi ki" notuyla paylaştı. Demet Şener'in bir hayli büyük tektaşı da dikkatlerden kaçmadı.

DEMET ŞENER KİMDİR?

11 Nisan 1977 Bursa doğumlu Demet Şener, 1995 yılında yapılan Miss Turkey Güzellik Yarışmasında 1. oldu. 15 Temmuz 2005 tarihinde millî basketbolcu İbrahim Kutluay'la evlendi. 19 Ocak 2018'de İbrahim Kutluay'dan boşandı. Bu evliliğinden 12 Haziran 2006 doğumlu İrem adında bir kız çocuğu ve 27 Mart 2009 doğumlu Ömer isimli oğlu bulunmaktadır. Şener; Kahpe Bizans, Gölge, Asansör ve Aşk Hırsızı gibi yapımlarda rol aldı.