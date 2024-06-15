Deniz Akkaya davayı kaybetmişti! Küçük Ayşe babasıyla ilk kez görüntülendi

Eski manken Deniz Akkaya, geçtiğimiz haftalarda küçük kızı Ayşe hakkında açıklamalarda bulunmuş, sarf ettiği sözler büyük tepki toplamıştı.

Kızının telefonunu ele geçirdikten sonra kendisinden habersiz yurt dışı planları yaptığını öğrenmesinden sonra iddiaya göre 16 yaşındaki kızı tarafından 1,5 saat balkona kilitlendi.

Akkaya'nın kızı hakkında sosyal paylaşım sitesinde yaptığı açıklamaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Akkaya, olay ciddi boyuta ulaşınca "Burnu sürtsün diye devlete verdim." ifadesini kullandı.

Yıldırım şu ifadeleri kullandı:



“8.05.2024 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine Sarıyer Çocuk Büro Amirliğince Marmara Çocuk Destek Merkezi’ne teslim edilen Ayşe İstanbul 4. Aile Mahkemesi ve ve İstanbul 3. Çocuk Mahkemesi’nin 14.06.2024 tarihli kararları doğrultusunda az önce babası Efe Önbilgin tarafından teslim alındı. Devam eden yargılama süreçleri ve mevcut yayın yasağı kararları nedeniyle sadece bu kadar bilgi vermekle yetiniyor ve mutluluğumuzun resmini sizlerle paylaşmak istiyorum.. Başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, Marmara Çocuk Destek Birimi, değerli hocalarımız, tüm personel ve Ayşe’nin üstün yararı için emek veren herkese teşekkür ediyoruz. Henüz hiçbir şey bitmiş değil ama bugünün Ayşe’nin yeni hayatının ilk günü olması ve önündeki uzun yıllarda yüzünün hep gülmesi tek dileğimizdir.”