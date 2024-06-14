Deniz Akkaya davayı kaybetti! Velayet babaya verildi

14 Haziran 2024 13:13 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 13:14

Deniz Akkaya geçtiğimiz haftalarda 16 yaşındaki kızının kendisini balkona kilitlediğini söyleyerek, şiddete uğradığını öne sürmüştü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın harekete geçmesi üzerine A.Ö. koruma altına alınmıştı. Baba Efe Önbilgin kızını almak için açtığı velayet davasını kazandı.

DENİZ AKKAYA DAVAYI KAYBETTİ, AYŞE BABASINA VERİLDİ

ODAtv'nin haberine göre; Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe'nin velayetinin Cengiz Efe Önbilgin'e verildi. Mahkeme, Ayşe'nin Sosyal Hizmetler Kurumu'nda kalmasını sakıncalı bulurken baba Önbilgin'in dilekçesindeki talebi doğrultusunda Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kalan küçük kızın babasına teslime dilmesine karar verdi. Mahkeme Ayşe'nin Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kalmasının kendisi içi mağduriyet oluşturacağını kaydederek Ayşe'nin velayetini babasına verdi.

DENİZ AKKAYA'NIN PEŞ PEŞE İFŞALARI GÜNDEM OLMUŞTU

Deniz Akkaya kızının kendisini balkona kilitlediğini belirterek, "3 kez 112'yi aramam neticesinde kurtarıldım." demişti. Eski manken Deniz Akkaya'nın 16 yaşındaki kızı koruma altına alındı. Çıkan haberler hakkında sitem dolu sözler sarf eden Akkaya kızını kendisinin çocuk esirgeme kurumuna gönderdiğini dile getirdi. Akkaya, konuyla ilgili, "Polisi çağırmak zorunda kaldım. 1 saat 45 dakika burada ben savaş verdim. Gecenin bir yarısı. Yorumlar yapmayın. Kendi rızamla ben gönderdim çocuk esirgemeye. Burnu sürtsün diye. Buna böyle haber yapamazsınız. Bu arada gelen yüzlerce mesaja da teşekkür ederim. Bu konuyla ilgili bana magazin malzememi yapamazsınız. Ben bunu paylaşmasaydım bunu böyle paylaşacaktınız. İyi ki de paylaşmışım.” dedi.