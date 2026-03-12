Deniz Akkaya ile Tuğba Özerk birbirine girdi!

Eski manken Deniz Akkaya ile şarkıcı Tuğba Özerk sosyal medya üzerinden birbirleri hakkında ağır ithamlarda bulundu. Deniz Akkaya, Tuğba Özerk'in annesi hakkında imalarda bulununca şarkıcı ise açtı ağzını yumdu gözünü.

DENİZ AKKAYA İLE TUĞBA ÖZERK BİRBİRLERİNE GİRDİ

Deniz Akkaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Tuğba Özerk denen es.., görüntüde çakma pavyon güzeli. Seni yanında satan C… denen şahıstan, eko denen şahısın seni adalet sisteminde yolunu bulmak için, sağa sola pazarlayan sözde sevgiline kadar buraya yazmamın bir gereği yok. Çünkü sen Mehmet Akif Ersoy’un şişe çevirmece oynadığı es.. . Ve bunlar açık açık ifadelerde geçiyor. Enteresan sana acıdığım için bunu söylememiştim. Ayrıca müşterilerin vücudundaki sedef hastalığından tiksindiğini de söylememiştim . Dilersen Mehmet Akif Ersoy’un ifadelerinde ismin geçmişken hiç uzatma sen bu konuyu. Benim kitabıma dil uzatacak kadar senin boyun hiç uzamadı. Boyunu aşan konuşmalar sana zarar yazar . Ya da sen bilirsin . Ayrıca sen neden hep gece vakti kafayı çekip eline telefonu alıyorsun . Niye her gece ananla birlikte ringo ringo şişeler kendinizi rezil ediyorsunuz. Kepazeler sizi kendine gel istersen boyunu aşacak cümleler kurmayacaksın sen" diyerek suçlamalarda bulundu.

Herkes yazma dedi ama hakkında 13 yıl 2 ay hapis cezası olan şahıs kendini gazeteci sanıyor bir de utanmadan Tuğba Ö diye abuk sabuk şeyler yazıp çizip duruyor daha yazdıklarının ötesi ruh hastası bir tip tamamen kapatılması gereken bir insana bir de kitap yazdırmışlar. Dahası var bitmedi terbiyesiz sen benim annemle nasıl bir bu hastasın ki sen benim annemle alakalı bir kelam edebilirsin benim annem dünyanın en özel kadınıdır sen hadsiz olabilirsin fakat senin kadar iğrenç bir varlık mahlukat bu dünyaya gelmemiştir. Hodri meydan her şey ortada her şeyim tamamdır tuğba Ö diye bir tip olmadığı belli besbelli terbiyesiz kadın pislik iğrenç her yerin düşmüş yerlere düşmüşsün suratın yerlere düşmüş pislik daha bana bulaşmaya çalış neler hoşuna gidecek göreceksin hadi. Benim anneme bulaşan neler görecek kitap yazmışmış yalandan öyle böyle bakınız bu köpek bar ya köpek ne fotoğrafları geliyor bana yayınlayacağım yakındır, arkadaşlarıma yazdığı mesajlar illa evlere çağırmalar ezik kenar dilberi seni! Bak bu işler öyle olmaz. Durmıcam pis çiyan seni köpek hadsiz uyuşarak uyudun sanırım bunu kim alıcak ya bunu hakkında açılmış dava var kim sevicek seni A.Y bir de Z.O bir de eşinin abisi mi ? Daha bitmedi geliyor gelmekte olan. Gerzek,üç kuruşluk aklıya hani geliyor diyordu…Alın bunu be pislik partici fotoğraflarınızı paylaşıyım bence denizcim" dedi.