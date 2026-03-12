Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Deniz Akkaya ile Tuğba Özerk birbirine girdi!

Eski manken Deniz Akkaya ile şarkıcı Tuğba Özerk sosyal medya üzerinden birbirine girdi. İkili birbirleri hakkında ağza alınmayacak sözler paylaşırken, yorumlar da peş peşe geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Deniz Akkaya ile Tuğba Özerk birbirine girdi!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.03.2026
saat ikonu 11:59
|
GÜNCELLEME:
12.03.2026
saat ikonu 11:59

Eski manken ile şarkıcı Tuğba Özerk sosyal medya üzerinden birbirleri hakkında ağır ithamlarda bulundu. Deniz Akkaya, Tuğba Özerk'in annesi hakkında imalarda bulununca şarkıcı ise açtı ağzını yumdu gözünü.

DENİZ AKKAYA İLE TUĞBA ÖZERK BİRBİRLERİNE GİRDİ

Deniz Akkaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Tuğba Özerk denen es.., görüntüde çakma pavyon güzeli. Seni yanında satan C… denen şahıstan, eko denen şahısın seni adalet sisteminde yolunu bulmak için, sağa sola pazarlayan sözde sevgiline kadar buraya yazmamın bir gereği yok. Çünkü sen Mehmet Akif Ersoy’un şişe çevirmece oynadığı es.. . Ve bunlar açık açık ifadelerde geçiyor. Enteresan sana acıdığım için bunu söylememiştim. Ayrıca müşterilerin vücudundaki sedef hastalığından tiksindiğini de söylememiştim . Dilersen Mehmet Akif Ersoy’un ifadelerinde ismin geçmişken hiç uzatma sen bu konuyu. Benim kitabıma dil uzatacak kadar senin boyun hiç uzamadı. Boyunu aşan konuşmalar sana zarar yazar . Ya da sen bilirsin . Ayrıca sen neden hep gece vakti kafayı çekip eline telefonu alıyorsun . Niye her gece ananla birlikte ringo ringo şişeler kendinizi rezil ediyorsunuz. Kepazeler sizi kendine gel istersen boyunu aşacak cümleler kurmayacaksın sen" diyerek suçlamalarda bulundu.

Deniz Akkaya ile Tuğba Özerk birbirine girdi!

Herkes yazma dedi ama hakkında 13 yıl 2 ay hapis cezası olan şahıs kendini gazeteci sanıyor bir de utanmadan Tuğba Ö diye abuk sabuk şeyler yazıp çizip duruyor daha yazdıklarının ötesi ruh hastası bir tip tamamen kapatılması gereken bir insana bir de kitap yazdırmışlar. Dahası var bitmedi terbiyesiz sen benim annemle nasıl bir bu hastasın ki sen benim annemle alakalı bir kelam edebilirsin benim annem dünyanın en özel kadınıdır sen hadsiz olabilirsin fakat senin kadar iğrenç bir varlık mahlukat bu dünyaya gelmemiştir. Hodri meydan her şey ortada her şeyim tamamdır tuğba Ö diye bir tip olmadığı belli besbelli terbiyesiz kadın pislik iğrenç her yerin düşmüş yerlere düşmüşsün suratın yerlere düşmüş pislik daha bana bulaşmaya çalış neler hoşuna gidecek göreceksin hadi. Benim anneme bulaşan neler görecek kitap yazmışmış yalandan öyle böyle bakınız bu köpek bar ya köpek ne fotoğrafları geliyor bana yayınlayacağım yakındır, arkadaşlarıma yazdığı mesajlar illa evlere çağırmalar ezik kenar dilberi seni! Bak bu işler öyle olmaz. Durmıcam pis çiyan seni köpek hadsiz uyuşarak uyudun sanırım bunu kim alıcak ya bunu hakkında açılmış dava var kim sevicek seni A.Y bir de Z.O bir de eşinin abisi mi ? Daha bitmedi geliyor gelmekte olan. Gerzek,üç kuruşluk aklıya hani geliyor diyordu…Alın bunu be pislik partici fotoğraflarınızı paylaşıyım bence denizcim" dedi.

Deniz Akkaya ile Tuğba Özerk birbirine girdi!
ETİKETLER
#hakaret
#mahkeme
#deniz akkaya
#Sosyal Medya Kavgası
#Tuğba Özerk
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.