Benim Sayfam
TGRT Haber
Editor
Editor
 Dilek Ulusan

Deniz Akkaya: Karanlık partilere tanıklık ettim

Uyuşturucu soruşturmaları kapsamında birçok ünlü ve sosyal medya fenomeni gözaltına alındı. Son dönemde tüm dünyada çok konuşulan olaylara kitabında değinen Deniz Akkaya, yeni iddialarda bulundu. "Bu dönemin sistemi de influencerlar. Normalin üstü paralar ve yaşantılar insanların psikolojisini bozuyor” dedi.

Deniz Akkaya: Karanlık partilere tanıklık ettim
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.02.2026
14:20
|
GÜNCELLEME:
23.02.2026
14:20

Neler Oluyor Hayatta programının konuğu , İlk kez yazdıklarının basit bir kurgudan ibaret olmadığını, kitabındaki olayların ya kendi tanık olduğu ya da çevresindeki insanların bizzat içinde bulunduğu şeyler olduğunu anlattı. Deniz Akkaya hem düzenlenen partilerden hem de kızıyla yaşadığı ilişkilerden bahsetti.

DENİZ AKKAYA, "YALILARDAKİ PARTİLERE TANIKLIK ETTİM"

Kitabında ünlü ve zengin insanların yaptıkları özel partilerden bahseden Akkaya; buralarda yasaklı madde etkisiyle bilincini kaybederek garip davranışlar sergileyen patronlar, patron çocukları ve ünlü iş insanları gördüğünü, hatta yurt dışında çok daha fazlasının yapıldığını anlattı. O partilerde kimseye zorla bir şey yaptırılmadığının altını çizen Akkaya, asıl üzücü olanın ise kolay yoldan para ve şöhret peşinde koşan gençlerin o yalılara, o topluluklara ait olma çabası olduğunu söyledi.

Deniz Akkaya: Karanlık partilere tanıklık ettim

Kendi mankenlik döneminde de bu tarz marjinal davranışların ve operasyonların olduğunu, ancak günümüzde sosyal medyayla birlikte bu aşırılığın arttığını söyleyen Deniz Akkaya, influencerları hedef aldı: “Bu yaşam şekli üzgünüm ama herkesin rüyasına dönüştü. Dünyada insanların manipüle edilmesi ve belli amaçlar için kullanılması için bazı sistemler geliştiriliyor her dönem. Bu dönemin sistemi de influencerlar. Normalin üstü paralar ve yaşantılar insanların psikolojisini bozuyor” dedi.

Deniz Akkaya: Karanlık partilere tanıklık ettim

Aile ilişkileri hakkında samimi açıklamalar yapan Deniz Akkaya hem annesinden hem de babasından birçok kez şiddet gördüğünü ifade ederken, babasının bir narsist olduğunu, evdeki kadınlarla bir köle-efendi ilişkisi kurduğunu, annesinin bu olaylar karşısında her zaman sessiz kaldığını, hatta babasının tarafında durduğunu söyledi. Akkaya, çok tartışılacak şu açıklamayı da sözlerine ekledi: “Anneler her zaman kocacıdır. Kocalarını tutarlar. Bu ilişkiden zarar gören çocuklar olur. Anneler hep kocalarını seçer, evlatlarını değil”

Deniz Akkaya: Karanlık partilere tanıklık ettim

"KIZIMDAN ÖZÜR BEKLİYORUM"

Kızıyla 2 yıldır görüşmeyen Deniz Akkaya, yaşanan olaylar hakkında ilk kez konuştu ve her zaman güven ilişkisi içinde 16 yıl yaşadığı kızının kendisine söylediği yalan yüzünden bu duruma geldiklerini, kızı Ayşe’nin şu an yalnız yaşadığını ve nerede yaşadığını bilmediğini söyledi. Akkaya, kızından özür beklediğini ve bu özrü hak ettiğini düşündüğünü söyledi.

Deniz Akkaya: Karanlık partilere tanıklık ettim
#deniz akkaya
#Yalı Partileri
#Şiddet Hikayeleri
#Kızıyla İlişkisi
#Influencer Eleştirisi
#Magazin
