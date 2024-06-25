Deniz Akkaya kızı Ayşe ile mesajlarını ifşaladı! Hakaret ve küfürler havada uçuştu

25 Haziran 2024 11:13 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 11:55

Deniz Akkaya, kızı Ayşe'nin kendisini balkona kilitlediğini söyleyerek şiddete uğradığını öne sürmüştü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın harekete geçmesi üzerine A.Ö. babası Efe Önbilgin'e verilmişti. Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Deniz Akkaya, son olarak ise kızıyla olan yazışmalarını paylaştı.

DENİZ AKKAYA KIZIYLA YAZIŞMALARINI PAYLAŞTI

Eski manken Deniz Akkaya ve kızı arasındaki olaylara yeni bir ifşa ekledi. Sosyal medya hesabından kızıyla olan WhatsApp konuşmalarını paylaşan Akkaya'nın sözleri tepki topladı.

Deniz Akkaya yazışmalarında, sürekli küfür kullanması ve "Kabul etmiyorum spor yapmayan bir çocuk ve şuan bize en yakın sana en etkili olacak spor yüzme bu yaştan sonra tenise başlayacaksın, voleybolcu mu olacaksın." sözleri tepkilere neden oldu.