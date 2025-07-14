Deniz Akkaya kızına verilen cezayı az buldu! Soluğu savcılıkta aldı

Deniz Akkaya, kızı Ayşe Önbilgin'in kendisine şiddet uyguladığını ve balkona kilitlediğini öne sürerek şikayetçi oldu. 2 yıl hapis cezası alan kızı hakkında verilen kararı yeterli bulmayan Akkaya, cezaya itiraz etti.

Eski manken Deniz Akkaya, sosyal medya hesabında yaptığı açıklama ile 16 yaşındaki kızı tarafından darp edilip, evinin balkonuna kilitlendiğini iddia etmişti. Deniz Akkaya'nın şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada Deniz Akkaya'nın 16 yaşındaki kızı Ayşe Önbilgin, annesine şiddet uygulama ve özgürlüğünden mahrum bırakma suçlarından 2 yıl hapis cezası aldı. Cezayı az bulan Deniz Akkaya harekete geçti.

DENİZ AKKAYA KIZINA VERİLEN 2 YIL CEZAYI AZ BULDU

Devlet korumasına alındıktan sonra babası Efe Önbilgin'e teslim edilen Ayşe Önbilgin, kısa bir süre sonra annesinin kendisine termosla vurduğunu öne sürmüştü. Önbilgin, İstanbul 1'inci Çocuk Mahkemesi'nce "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Genç kızın cezası 10 aya indirilmiş ve 3 yıl süreyle denetim altında tutulmasına karar verilmişti.

Ayşe Önbilgin'in avukatları dosyayı İstinaf'a taşıdı. Deniz Akkaya da avukatı Levent Karakoç aracılığıyla İstinaf'a karşı dilekçe sundu ve kızı hakkında takdir edilen ceza miktarının az olduğu belirtildi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25'inci Ceza Dairesi, İstinaf başvurularının reddine karar verdi. Daire, genç kıza verilen 10 ay hapis cezasını onayladı.

Ayşe Önbilgin, 3 yıl içerisinde suç işlemezse aldığı 10 ay hapis cezası işleme konmayacak. Eğer 3 yıl içerisinde suç işlerse cezasının infazı için süreç başlayacak.