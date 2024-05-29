Deniz Akkaya kızını devlet korumasına verdi! Pınar Altuğ'un açıklaması dikkat çekti

29 May 2024 09:01 - Güncelleme : 29 May 2024 09:03

Kızının kendisine şiddet uyguladığını ve balkona kilitlediğini açıklayan Deniz Akkaya'nın paylaşımlarının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Kızının koruma altına alındığı haberlerine açıklık getiren Akkaya, "Evet kendi rızamla ben gönderdim çocuk esirgemeye, burnu sürtsün diye. Bunu böyle haber yapamazsınız" ifadelerini kullanmıştı.

"SADECE ÇOK ÜZGÜNÜM"

Olayla ilgili sorulara cevap veren oyuncu Pınar Altuğ, "Ergenlik zor bir süreç. Anne kız arasında çatışmalar olması normal ama boyutları bazen değişebiliyor. Sadece çok üzgünüm, kimsenin de bir şey söyleyecek durumu olmamalı. Hiçbirimizin buna laf söyleme hakkı yok çünkü. Umarım en kısa sürede bu sorunlar çözülür" dedi.