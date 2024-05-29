Deniz Akkaya'dan aile içi şiddet ifşası: Teyzem iki kez kızımı boğmaya çalıştı
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
29 May 2024 11:50 - Güncelleme : 29 May 2024 11:56
Dün yaptığı paylaşımda kızının kendisine şiddet uyguladığını açıklayan Deniz Akkaya, daha sonra ise ''Ben kendi rızamla çocuk esirgemeye gönderdim. Burnu sürtsün diye!' dedi. Akkaya kızının neden dedesine gitmediği sorusuna ise "Teyzem iki kez kızımı boğmaya çalıştı" dedi.
Deniz Akkaya, babasının kızının velayetini almak için başvuruda bulunabileceğini söyleyerek, öz babasının kendisini hapse attırmak istediğini ileri sürdü.
DENİZ AKKAYA'DAN AİLE İÇİ ŞİDDET İTİRAFI
Ünlü sunucu Deniz Akkaya, dün akşam saatlerinde yayınladığı videoda, ailesiyle ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Ailesinden sürekli şiddet gördüğünü öne süren Akkaya, "Bizim ailede dayak ailenin fıtratında bir konuymuş" ifadelerini kullanarak teyzesinin kızı A.Ö.'ye şiddet uyguladığını ve iki kez kızını boğmaya çalıştığını ileri sürdü.
Kaynak: TGRT Haber