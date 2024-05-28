Deniz Akkaya'dan kızıyla ilgili gündem olacak sözler: Beni dövdü

28 May 2024 09:07 - Güncelleme : 28 May 2024 09:07

Her açıklamasıyla gündem olan Deniz Akkaya, son olarak 16 yaşındaki kızının kendisini balkona kilitlediğini söyleyerek, "3 kez 112'yi arayınca kurtuldum" dedi.

DENİZ AKKAYA KIZINDAN ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

Kızından şiddet gördüğünü ifade eden Deniz Akkaya yaptığı paylaşımda, "1997 senesinde başlayan kariyerin ve çok mutlu bir hayatın akabinde son derece yanlış bir baba seçimi ile hamile kaldım ve hayatım resmen kabusa döndü. Bir ruh hastası ile verdiğim velayet savaşı bir ömür sürdü. Az önce 16 senedir resmen tek başıma baktığım kızımın benden ısrarla sakladığı telefonunu ele geçirdim. Benden habersiz yurtdışı planları ve fazlasını bulmam neticesinde telefona el koydum. Fiziken bana saldırması yetmediği gibi beni 1,5 saat balkona kilitledi. Komşuların ve güvenliğin ricaları karşılıksız kalınca 3 kez 112'yi aramam neticesinde kurtarıldım." dedi.

"KIZIM BENİ DÖVDÜ"

Kızının kendisini balkona kilitlediğini ve polisi aramak zorunda kaldığını belirten Akkaya, "Polislere de karşı çıkan sonrasında birde hızını alamayıp bana itibar suikasti yapan bu ruh haline, ergenliğin arkasına saklanmasına izin vermeyeceğim. Biz nerede hata yaptık biliyor musunuz? Kontrolsüzce severek. Anne olmak bu değil ve olmamalı. Allah tüm annelere sabır versin. Bazı gerizekalılar benim hayatımı yaşamazken boş yapıyor! Beni saatlerce balkona kilitleyen kızım, polisleri aramaya cesaret edemez derken aramam neticesinde gelen ekiplere çıkardığı zorluk yetmedi birde beni dövdü diyerek itibar suikastine geçti. Ben bu hayatı, birileri üstünde tepinsin diye inşa etmedim. Bilip bilmeden bu hayatı yorum yapmayın!" dedi.

"AKLINIZI ALIRIM"

Yaptığı paylaşım sonrası eleştiri oklarının hedefi olan ünlü sunucu, "Haddinizi bileceksiniz. Benim sayfama anneliğimle ilgili yorum yapamazsınız. Aklınızı alırım. Her türlü aklınızı alırım. Kanunlu, kanunsuz. Benim canımı sıkmayın. Benim kızım, korkunç bir adamdan. Bu ülkede ilk para aklayanlardan biri, kötülükte sınır tanımayan biri. Ben kızımı Türkiye'nin en iyi okullarında okuttum. Anneliğime laf edenin alnını karışlarım" ifadelerini kullandı.