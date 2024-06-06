Deniz Akkaya'dan Somer Şef iddiası: "Kızımla görüşmeye gitti"

06 Haziran 2024 19:40 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 19:54

Kızıyla yaşadığı problemler sonrası Çocuk Esirgeme Kurumu korumasına kızını gönderen Deniz Akkaya'dan magazin dünyasında şaşkınlık oluşturan bir iddia geldi. Deniz Akkaya'nın iddiasına göre Masterchef programıyla ünlü olan Şef Somer Sivrioğlu, kızını görmeye Çocuk Esirgeme Kurumu'na gitti.

16 yaşındaki kızının telefonunda uygunsuz yazışmaları bulması sonrası yaşanan tartışmada kızı tarafından balkona kilitlendiğini söyleyen Akkaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile iletişime geçerek kızını Çocuk Esirgeme Kurumu'na göndermişti.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Deniz Akkaya, yaşanan olayı şu şekilde aktardı: "Ve dün kızımın tek dayanağı olan ben hem kurum tarafından engellendim hem de hiç tanımadığım bir adamın çocuğumun yanına gelmeye çalıştığını öğrendim. Bir kez izin vermediğim halde ikinci kez arandım tekrar iznim yoktur böyle bir şey yapamazsınız dedim bu adam kimdir tanımıyorum dedim. Kuruma böyle bir şey yaparsanız sizi mahkemeye vereceğim söyledim.

Ve az önce hüngür hüngür ağlayan kızımın yanına/benim rızam olmadığı halde /karısını kızından daha küçük bir kızla aldatarak tüm Türkiye’nin önünde rezil rüsva olan Somer şefi gönderdiğini öğrendik.

Kızım her defasında anneme gitmek istiyorum diyor, enteresan bir şekilde kurum çalışanları tarafından bu es geçiliyor. Hiç kimse benim çocuğumun yanına Somer Şef gibi bir adamı getiremez. Bunun hesabı sorulacaktır üstelik kuruma böyle bir konuda rızam olmadığını iki kez söyledim. Az önce Ayşe’nin beyanı ile beynimden aşağı kaynar sular döküldü. Devletin kurumlarını kişiler nasıl yönlendirmekteler?"

Deniz Akkaya'nın bu paylaşımı kısa sürede sposyal medyada gündem oldu. Akkaya'nın iddları karşısında Somer Sivrioğlu'ndan henüz bir açıklama gelmedi. Bir sosyal medya kullanıcısının Deniz Akkaya'ya "Tanıyor musunuz" diye sormasının ardından Akkaya, "Asla tanımıyorum asla" ifadelerini kullandı.