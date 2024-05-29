Deniz Akkaya'nın kızının ifadesi ortaya çıktı: Ayağıyla kafamı tekmeledi

29 May 2024 14:46 - Güncelleme : 29 May 2024 15:11

Deniz Akkaya'nın 15 yaşındaki kızı Ayşe ile yaşadıkları gündemde. Kızı devlet korumasında olan Deniz Akkaya'nın ve kızının ifadeleri de ortaya çıktı. Ayşe Önbilgin'in ifadesindeki iddialar ise kan dondurdu.

DENİZ AKKAYA'NIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Ayşe'nin kendisine saldırdığını, balkona kilitlediğini, eve polis çağırdığını söyleyen Akkaya'nın kızı Ayşe'nin ilk ifadesi ortaya çıktı. Muhabir Dilek Yaman, "Ayşe'nin ifadesindeki iddiayı size aktarayım; 'Deniz Akkaya önce kızına tokat attı ve darp etmeye başladı. Sonra birbirlerine hakaret ve tehditler ettiler. Hatta iddiaya göre Deniz Akkaya kızına sinkaflı sözler sarf etti. Tartışma alevlendi, kızının okul çantasını ve termosu kızına fırlattı. Termos çenesine geldi ve Ayşe yaralandı. Ayşe'nin babasıyla tatil planını gören Deniz Akkaya daha da sinirlendi. İddiaya göre söyleyeceğim; Ayşe annesinin çok şiddetli darp ettiğini söyledi; önce yere yatırdığını, boğazına sarıldığını sonra ayağıyla, kafasını iki üç kez tekmelediğini söyledi. Bundan dolayı önce Deniz Akkaya'nın elinden kurtulmak için hamle yaptığını ifade etti. Sonra da annesinin polisi aradığını söyledi" diyerek aktardı.

Ayşe'nin ifadesini aktaran Demir, devamında Deniz Akkaya'nın ifadesini de aktardı. Muhabir "Termosa kadar Akkaya yaşananları kabul etti. Kızının devlet korumasına alınmasını babası da istedi. Efe Önbilgin'in henüz hukuki olarak yaptığı bir hamle yok" dedi. Öte yandan baba Efe Önbilgin velayeti almak için hamle yapacağını söyledi ancak henüz Türkiye'ye geldiğine dair bir bilgi bulunmuyor.