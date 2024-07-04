Deniz Akkaya’ya bir şok daha! Hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Son dönemde 16 yaşındaki kızıyla yaşadığı sorunlarla gündemde olan Deniz Akkaya'ya bir kötü haber de savcılıktan geldi. Sosyal medya fenomeni Miray İpekler, hakarete maruz kaldığını söyleyerek Deniz Akkaya’dan şikayetçi olduğu dosyada Deniz Akkaya ifadeye gitmedi. Savcılık yakalama talep etti, mahkeme Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı çıkardı.
Deniz Akkaya 16 yaşındaki kızı A. Önbilgin’in telefonunu aldığı için kendisini balkona kapattığı ve şiddet uyguladığını iddia etmişti. A. Önbilgin’in velayeti için babası Efe Önbilgin devreye girmiş ve Deniz Akkaya, her paylaşımıyla gündem olmayı başarmıştı. Deniz Akkaya, son olarak sosyal medya fenomen Miray İpekler ile adliyelik oldu.
ÜNLÜ FENOMENDEN DENİZ AKKAYA'YA ŞİKAYET
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran Miray İpekler, Deniz Akkaya’nın kendisine hakaret ettiğini öne sürerek şikayetçi oldu. Fenomen Miray İpekler, verdiği ifadesinde, "Yine bir başka fenomen Selin Ciğerci ile bir düğünde karşılaştıklarını ve Ciğerci ile çektirdikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaştıklarını belirten İpekler, "Deniz Akkaya fotoğrafları görmüş. Ciğerci ile Akkaya arasında mahkeme var. Sadece bu yüzden dair paylaşımlar yaptı. Aramızdaki yazışmaları da iznim ve bilgim olmadan sosyal medyada paylaştı" dedi.
DENİZ AKKAYA İFADEYE GELMEDİ, YAKALAMA KARARI ÇIKTI
Deniz Akkaya'nın kendisine ait ev adresini de sosyal medyada yaydığını belirten İpekler, ayrıca Akkaya'nın bir televizyon programında aleyhine tehdit edici paylaşımlarda da bulunduğunu ekledi. Şikayetin üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Deniz Akkaya hakkında "hakaret" suçundan soruşturma başlattı. İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği Akkaya'nın ifadesinin alınması için hakkında yakalama kararı çıkardı.