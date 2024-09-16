Deniz Akkaya'ya hapis cezası! Kızına termos fırlatmıştı

16 Eylül 2024 17:08 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 17:17

Eski manken Deniz Akkaya kızının kendisine şiddet uyguladığını söyledikten sonra evinin balkonuna kapattığını iddia etmişti. Kızı A.Ö’nün yüzüne çanta fırlatması ve çantada bulunan termosun yüze çarpması iddiasıyla Deniz Akkaya hakkında dava açılmıştı. Hakkında karar çıkan Deniz Akkaya’ya hapis cezası talep edildi.

Deniz Akkaya​ kızının kendisini darp​ ettikten sonra kendisini evinin balkonuna kilitlediğini iddia etmişti. Olayın ardından Deniz Akkaya’nın kızı A.Ö. devlet koruması altına alınmış ve kamu davası açılmıştı. Devam eden davada yeni gelişme yaşandı.

DENİZ AKKAYA'YA HAPİS CEZASI

OdaTv’de yer alan habere göre; İstanbul 18. Aliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada kızı A.Ö'nün yüzüne çanta fırlatması ve çantada bulunan termosun yüze çarpmasıyla 'Basit yaralama' suçundan yargılanan Deniz Akkaya'ya 4 ay 27 gün hapis cezası​ verildi. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığını karar verdi.

DENİZ AKKAYA'NIN KIZINDAN ŞOK SÖZLER: BENİ ANNEME VERMEYİN

Eski manken Deniz Akkaya'nın kızı yaşanan olayların ardından annesinin yanına geri dönmek istemediğini belirtmişti. Mahkeme tarafından talep edilen Sosyal İnceleme Raporunda A.Ö annesine dönmek istemediğini, velayetinin annesinde kalması durumunda çocuk esirgemede yaşamak istediğini kaydetti.