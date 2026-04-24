Özetle

HABERİN ÖZETİ Deniz Baysal Ava Yaman ve Serkan Çayoğlu Emine Erdoğan ile bir araya geldi! İşte o kare Deniz Baysal, Ava Yaman ve Serkan Çayoğlu, Emine Erdoğan ile TOGEM-DER'in Cemre Çarşısı etkinliğinde bir araya geldi. Deniz Baysal, Ava Yaman ve Serkan Çayoğlu, Emine Erdoğan ile bir araya geldi. Buluşma, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği’nin (TOGEM-DER) Cemre Çarşısı etkinliğinde gerçekleşti. Etkinlikte, sanat dünyasının toplumsal etkisi ve yürütülen projeler üzerine fikir alışverişinde bulunulduğu belirtildi. Emine Erdoğan, konuşmasında iyilik ve yardımlaşmanın toplumun temel değerleri olduğunu vurguladı. Ava Yaman'ın Emine Erdoğan ile çekilen fotoğrafı sosyal medyada ilgi gördü.

EMİNE ERDOĞAN ÜNLÜ OYUNCULARLA AYNI KAREDE

Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği’nin (TOGEM-DER) hayırseverleri bir araya getiren gelenekselleşmiş etkinliği Cemre Çarşısı, bu yıl Beyoğlu’nda kapılarını açtı. Sosyal dayanışma ve yardımlaşma kültürünü güçlendirmeyi amaçlayan etkinlik, sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda ismi bir araya getirdi. Açılış töreninde konuşan Emine Erdoğan, iyiliğin ve yardımlaşmanın toplumun temel değerleri arasında yer aldığını vurgulayarak, bu tür organizasyonların toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini ifade etti. Etkinlikte farklı alanlardan birçok davetli de hazır bulundu.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinin sevilen oyuncuları Deniz Baysal ve Ava Yaman da etkinliğe katılarak dikkat çekti. İki oyuncu, hayır amaçlı organizasyona destek vermekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Mehmed Fetihler Sultanı dizisinin başrol oyuncusu Serkan Çayoğlu da davetliler arasında yer aldı. Çayoğlu’nun etkinlikteki katılımı, sanat dünyasının sosyal sorumluluk projelerine verdiği desteği bir kez daha gözler önüne serdi.

Cemre Çarşısı etkinliği, hem sosyal dayanışma mesajları hem de ünlü isimlerin katılımıyla bu yıl da yoğun ilgi gördü. Katılımcılar, iyilik ve paylaşım teması etrafında bir araya gelerek anlamlı bir organizasyona imza attı.

AVA YAMAN’IN EMİNE ERDOĞAN’LA KARESİ BEĞENİ TOPLADI

Ava Yaman’ın Emine Erdoğan ile çekilen fotoğrafı sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. Düzenlenen hayır etkinliğinde bir araya gelen ünlü isimler, paylaşılan karelerle gündeme damga vurdu.

Etkinliğe katılan isimler arasında Deniz Baysal ve Serkan Çayoğlu da yer aldı. Sanat dünyasının sevilen isimlerinin bu anlamlı organizasyonda buluşması, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Paylaşılan kareler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, kullanıcılar ünlü isimlerin bir araya gelmesini ilgiyle karşıladı. Ava Yaman’ın Emine Erdoğan ile verdiği poz, takipçileri tarafından yoğun ilgi görürken, sosyal medyada “çok zarif”, “anlamlı buluşma” gibi yorumlar yapıldı.