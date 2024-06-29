Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul üçüncü kez partner oldu

29 Haziran 2024 17:07 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 17:07

Daha önce iki kez aynı projede yer alan Deniz Baysal ile Çağlar Ertuğrul üçüncü kez partner oldu. İyi iki arkadaş da olan Deniz Baysal ile Barış Yurtçu Kalpazan dizisinde tekrar buluştu.

DENİZ BAYSAL İLE ÇAĞLAR ERTUĞRUL ÜÇÜNCÜ KEZ PARTNER OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Deniz Baysal ile Çağlar Ertuğrul yeni yayın döneminin iddialı ve sürükleyici dizilerinden “Kalpazan”da 3. Kez başrollerde buluşacak. Yakın arkadaş oldukları bilinen ikilinin hayranları, oyuncuları yorum yağmuruna tuttu.

Dizide Kartal rolü için genç kuşağın başarılı oyuncu Çağlar Ertuğrul imza aşamasında. Dizideki diğer başrol Ayşe rolü için ise Deniz Baysal'a teklif gitti.

BURÇİN TERZİOĞLU VE TİMUÇİN ESEN İLE GÖRÜŞÜLÜYOR

Dizinin Adem’i için ünlü aktör Timuçin Esen’le, Adem’in eşi Canan için Burçin Terzioğlu ile görüşülüyor.