Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul üçüncü kez partner oldu
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
29 Haziran 2024 17:07 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 17:07
Fazilet Hanım ve Kızları ile Teşkilat gibi projelerde birlikte rol alan Deniz Baysal ile Çağlar Ertuğrul ikilisi üçüncü kez partner oldu.
Daha önce iki kez aynı projede yer alan Deniz Baysal ile Çağlar Ertuğrul üçüncü kez partner oldu. İyi iki arkadaş da olan Deniz Baysal ile Barış Yurtçu Kalpazan dizisinde tekrar buluştu.
DENİZ BAYSAL İLE ÇAĞLAR ERTUĞRUL ÜÇÜNCÜ KEZ PARTNER OLDU
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Deniz Baysal ile Çağlar Ertuğrul yeni yayın döneminin iddialı ve sürükleyici dizilerinden “Kalpazan”da 3. Kez başrollerde buluşacak. Yakın arkadaş oldukları bilinen ikilinin hayranları, oyuncuları yorum yağmuruna tuttu.
Dizide Kartal rolü için genç kuşağın başarılı oyuncu Çağlar Ertuğrul imza aşamasında. Dizideki diğer başrol Ayşe rolü için ise Deniz Baysal'a teklif gitti.
BURÇİN TERZİOĞLU VE TİMUÇİN ESEN İLE GÖRÜŞÜLÜYOR
Dizinin Adem’i için ünlü aktör Timuçin Esen’le, Adem’in eşi Canan için Burçin Terzioğlu ile görüşülüyor.
Kaynak: TGRT Haber