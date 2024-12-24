Deniz Çakır'dan yıllar sonra gelen Yaprak Dökümü itirafı! "Hüngür hüngür ağladım"

24 Aralık 2024 12:15 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 12:15

Katıldığı programda samimi açıklamalarda bulunan Deniz Çakır, Yaprak Dökümü'nde oynadığı Ferhunde karakterinin sahnelerini yorumladı. Final sahnesiyle ilgili itirafta bulunan Deniz Çakır, "Sahne bittikten sonra ağlamaktan oradan kalkamadım" dedi.

Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Fenomen'in yeni bölüm konuğu Deniz Çakır oldu. Unutulmaz yapımlar arasında yer alan Yaprak Dökümü'nde Ferhunde karakterini oynayan Deniz Çakır, 5 sezon karakterinin sahnelerini izlerken zaman zaman gözyaşı döktü. Diziyle ilgili itiraflarını da sıralayan Deniz Çakır, dizinin final sahnesinde hüngür hüngür ağladığını da itiraf etti.

DENİZ ÇAKIR, GÖZYAŞLARIYLA FERHUNDE'Yİ ANDI

Başrolünde Halil Ergün, Güven Hokna Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır gibi isimlerin yer aldığı Yaprak Dökümü dizisinde Ferhunde karakteriyle yer alan Deniz Çakır, sahnelerini yıllar sonra yorumladı.

Ferhunde karakterini çok özlediğini belirten Deniz Çakır, son final sahnesinde yaşadığı duygu dolu anlardan bahsetti. İtirafta da bulunan Deniz Çakır, "Sahne bittikten sonra ağlamaktan oradan kalkamadım. Oyuncu olarak sonrasında bu kadar içselleştirdiğim bir karakterle flört etmedim. Kötü bir şeyim yok bu diziyle ilgili, hep güzel anılarım var.'' dedi.