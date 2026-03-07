Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 | Funda Aydın

Deniz Çatalbaş’a ailesinden uyarı! Survivor Deniz’in ablasından gelen mesaj dikkat çekti

Survivor 2026 yarışmasında mücadele eden Deniz Çatalbaş’a ailesinden uyarı niteliğinde bir mesaj geldi. Deniz’in performansı ve ada içindeki tavrı izleyiciler tarafından yakından takip edilirken, ailesinden gelen bu mesaj yarışmacının motivasyonunu koruması yönünde yorumlandı. Deniz’in ablasından gizli Sercan Yıldırım uyarısı dikkat çekti.

KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
07.03.2026
saat ikonu 22:06
|
GÜNCELLEME:
07.03.2026
saat ikonu 22:11

Deniz Çatalbaş, Survivor yarışmasında yoluna devam ederken ailesinden gelen mesajla gündeme geldi. Yarışmacının ablası tarafından gönderilen uyarı mesajı, izleyenlerin dikkatini de çekti. Mesajın içeriğinde Deniz’in ada hayatındaki performansı konusunda dikkat etmesi yönündeydi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda bazı kullanıcılar mesajı destekleyici bulurken, bazıları ise yarışma ortamında bu tür uyarıların baskı oluşturabileceğini ifade etti.

DENİZ ÇATALBAŞ’A AİLESİNDEN UYARI

Survivor 2026 yarışmasının dikkat çeken yarışmacılarından olan Deniz Çatalbaş’ın adı aşk konularıyla ön plana çıkıyor. Eren Semerci ile adının aşk dedikodularıyla anılması hem adada hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Deniz Çatalbaş’a ailesinden uyarı! Survivor Deniz’in ablasından gelen mesaj dikkat çekti

Eren Semerci’nin Survivor yarışmasına veda etmesiyle ’ın Deniz’den hoşlandığına dair iddialar gündeme taşındı. Yarışmadan çıkan kişiler, Deniz’in Sercan’a karşı herhangi bir şey hissetmediğini ve öyle bir sevgililik durumunu olmadığını ifade ettiler.

Deniz Çatalbaş’a ailesinden uyarı! Survivor Deniz’in ablasından gelen mesaj dikkat çekti

Deniz ve Sercan arasındaki aşk durumu adada da konuşulmaya devam ediyor. Seren Ay’ın ikili arasında bir şeylerin olduğuna dair yaptığı hareketler izleyenlerinde kafasını karıştırmıştı. Yaşanılan gelişmeler üzerine iletişim ödülünde ailesinden gelen mesajı okuyan Deniz, ablasının söylemleri karşısında şok yaşadı.

Deniz Çatalbaş’a ailesinden uyarı! Survivor Deniz’in ablasından gelen mesaj dikkat çekti

DENİZ’E ABLASINDAN SERCAN YILDIRIM UYARISI

Deniz ailesinden gelen mesajların içerisinde ablasının söylediği bir söz kafasını karıştırdı. Deniz’in ablası, “ Ben senin sadece performansına odaklı bir şekilde yarıştığını görmek istiyorum” dedi. Ablasının açıklamasını dinleyen Deniz, şaşkınlığını gizleyemedi.

Deniz Çatalbaş’a ailesinden uyarı! Survivor Deniz’in ablasından gelen mesaj dikkat çekti

Yarışmasının dışında kendisi hakkında sosyal medyada bir şeyler mi söylendiğine dair şüphe duydu. “ Bir şey mi demek istedi diye düşünüyorum. Negatif bir şey emin değilim ama bir şey var burada. Bir şey var yani” sözleriyle gelen mesajın moralini bozduğunu hem sözel hem de mimikleriyle izleyenlere yansıttı.

Deniz Çatalbaş’a ailesinden uyarı! Survivor Deniz’in ablasından gelen mesaj dikkat çekti

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

  • Bayhan Gürhan
  • Deniz Çatalbaş
  • Nefise Karatay
  • Sercan Yıldırım
  • Mert Nobre
  • Murat Arkın
  • Seren Ay Çetin
  • Serhan Onat
  • Can Berkay Ertemiz
  • Seda Albayrak

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

  • Ramazan Sarı
  • Beyza Gemici
  • Engincan Tura
  • Barış Murat Yağcı
  • Gözde Bozkurt
  • Lina Hourieh
  • Nisanur Güler
  • Onur Alp Çam
  • Nagihan Karadere
  • Osman Can Ural
  • Sude Demir
Deniz Çatalbaş’a ailesinden uyarı! Survivor Deniz’in ablasından gelen mesaj dikkat çekti

SURVİVOR 2026’YA VEDE EDEN YARIŞMACILAR

  • Dilan Çıtak
  • Keremcem Dürük
  • Selen Görgüzel
  • Erkan Bilben
  • Tuğçe Melis Demir
  • Doğuş
  • Meryem Boz
  • Eren Semerci
  • Büşra Yalçın
