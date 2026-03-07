Deniz Çatalbaş’a ailesinden uyarı! Survivor Deniz’in ablasından gelen mesaj dikkat çekti

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Deniz Çatalbaş, Survivor yarışmasında yoluna devam ederken ailesinden gelen mesajla gündeme geldi. Yarışmacının ablası tarafından gönderilen uyarı mesajı, izleyenlerin dikkatini de çekti. Mesajın içeriğinde Deniz’in ada hayatındaki performansı konusunda dikkat etmesi yönündeydi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda bazı kullanıcılar mesajı destekleyici bulurken, bazıları ise yarışma ortamında bu tür uyarıların baskı oluşturabileceğini ifade etti.
Survivor 2026 yarışmasının dikkat çeken yarışmacılarından olan Deniz Çatalbaş’ın adı aşk konularıyla ön plana çıkıyor. Eren Semerci ile adının aşk dedikodularıyla anılması hem adada hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.
Eren Semerci’nin Survivor yarışmasına veda etmesiyle Sercan Yıldırım’ın Deniz’den hoşlandığına dair iddialar gündeme taşındı. Yarışmadan çıkan kişiler, Deniz’in Sercan’a karşı herhangi bir şey hissetmediğini ve öyle bir sevgililik durumunu olmadığını ifade ettiler.
Deniz ve Sercan arasındaki aşk durumu adada da konuşulmaya devam ediyor. Seren Ay’ın ikili arasında bir şeylerin olduğuna dair yaptığı hareketler izleyenlerinde kafasını karıştırmıştı. Yaşanılan gelişmeler üzerine iletişim ödülünde ailesinden gelen mesajı okuyan Deniz, ablasının söylemleri karşısında şok yaşadı.
Deniz ailesinden gelen mesajların içerisinde ablasının söylediği bir söz kafasını karıştırdı. Deniz’in ablası, “ Ben senin sadece performansına odaklı bir şekilde yarıştığını görmek istiyorum” dedi. Ablasının açıklamasını dinleyen Deniz, şaşkınlığını gizleyemedi.
Yarışmasının dışında kendisi hakkında sosyal medyada bir şeyler mi söylendiğine dair şüphe duydu. “ Bir şey mi demek istedi diye düşünüyorum. Negatif bir şey emin değilim ama bir şey var burada. Bir şey var yani” sözleriyle gelen mesajın moralini bozduğunu hem sözel hem de mimikleriyle izleyenlere yansıttı.
Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu
Survivor 2026 Mavi takım kadrosu