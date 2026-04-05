Deniz Seki özür dilememek için direndi! Bayhan’ın tavrı sosyal medyada taktir topladı

2003 yılında Popstar yarışmasıyla adını geniş kitlelerce duyuran Bayhan, şimdilerde gündemden düşmüyor. Survivor 2026 sezonun da yarışan ünlü isim, performansı kadar söylediği şarkılarla dikkatleri üzerine çekiyor. Survivor 2026 sezonun birleşme partisi heyecanı da devam ederken, Deniz Seki’nin de programa katılmasıyla yıllar önce meydana gelen olaylar tekrardan su yüzüne çıkıyor. Deniz Seki ve Bayhan’ın Popstar döneminde yaşadıklarını konuşmaları gündem olurken Deniz Seki’nin Bayhan’dan özür dilememek için direndiği anlar dikkat çekti. Kısa sürede gündem olan görüntülerde Bayhan’ın tavrı da sosyal medyada takdir topladı.

DENİZ SEKİ ÖZÜR DİLEMEMEK İÇİN DİRENDİ!

Survivor 2026 sezonu hız kesmeden devam ediyor. Şimdilerde birleşme partisinin yapılacağı Survivor 2026, magazin gündeminde de düşmüyor.

Şimdilerde Survivor 2026, birleşme partisinin fragmanları verilirken heyecan dolu anlar meydana gelirken, yıllar sonra büyük bir buluşma gerçekleşti.

2003 yılında Popstar yarışmasında meydana gelen tartışmalarla birlikte oldukça dikkat çeken Bayhan ve Deniz Seki, yıllar sonra Survivor 2026 sezonunda bir araya geldi. Tam 23 yıl sonra Survivor’da bir araya gelen ikili konuşmalarıyla da merakla takip ediliyorlar.

Popstar yarışmasında jüri olan Deniz Seki’nin geçmişte cezaevine giren Bayhan hakkında geçmişte cinayet işleyip cezaevine girdiği ortaya çıkan Bayhan Gürhan için “Hapse giren adamdan sanatçı olmaz. Bunları toplumdan aforoz etmeliyiz.” sözlerini söylemişti.

Bu sözlerin ardından şimdilerde Survivor 2026’nın birleşme partisinde bir araya gelecek olan ikilinin fragmandaki konuşmaları gündem oldu. Deniz Seki’nin geçmişte meydana gelen olayları anlatırken Bayhan’dan özür dilememek için direndiği iddia edildi.

BAYHAN’IN TAVRI SOSYAL MEDYADA TAKTİR TOPLADI

Deniz Seki’nin Bayhan’dan özür dilememek için direndiği iddia edilirken, görüntüler kısa süre de sosyal medyada gündem oldu. Bayhan’ın tavrı sosyal medyada takdir topladı. Üstelik Bayhan’ın Deniz Seki’yi çiçeklerle karşılaması da Seki’yi duygulandırırken ‘Ağlarım Şimdi’ sözleri de gündem oldu.

Ünlü isimlerin karşılıklı oturup 23 yıl sonra bir araya geldiği anlar en çok merak edilen kısımlar oldu. Fragman da Bayhan ve Deniz Seki’nin konuşmaları dikkat çekerken, magazin gündeminde de en çok konuşulan konular arasında yer aldı.