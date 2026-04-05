Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay

Deniz Seki özür dilememek için direndi! Bayhan’ın tavrı sosyal medyada taktir topladı

Survivor’da birleşme partisi heyecanı devam ederken, Deniz Seki ve Bayhan’ın yıllar sonra karşı karşıya gelmeleri gündem oldu. Yıllar önce Popstar’daki tartışmaları gündem olan Deniz Seki ve Bayhan’ın buluşması dikkat çekti. Öyle ki Deniz Seki’nin özür dilememek için direndiği anlar gündem olurken Bayhan’ın tavrı sosyal medyada takdir topladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.04.2026
saat ikonu 11:03
|
GÜNCELLEME:
05.04.2026
saat ikonu 11:03

2003 yılında Popstar yarışmasıyla adını geniş kitlelerce duyuran Bayhan, şimdilerde gündemden düşmüyor. sezonun da yarışan ünlü isim, performansı kadar söylediği şarkılarla dikkatleri üzerine çekiyor. Survivor 2026 sezonun birleşme partisi heyecanı da devam ederken, ’nin de programa katılmasıyla yıllar önce meydana gelen olaylar tekrardan su yüzüne çıkıyor. Deniz Seki ve Bayhan’ın Popstar döneminde yaşadıklarını konuşmaları gündem olurken Deniz Seki’nin Bayhan’dan özür dilememek için direndiği anlar dikkat çekti. Kısa sürede gündem olan görüntülerde Bayhan’ın tavrı da sosyal medyada takdir topladı.

DENİZ SEKİ ÖZÜR DİLEMEMEK İÇİN DİRENDİ!

Survivor 2026 sezonu hız kesmeden devam ediyor. Yarışmacıların performanslarının yanı sıra gündemine düşecek olaylarında meydana gelmesi dikkat çekiyor. Şimdilerde birleşme partisinin yapılacağı Survivor 2026, magazin gündeminde de düşmüyor.

Bilindiği üzere adını Popstar yarışmasıyla duyuran , şimdilerde gündemde düşmüyor. Özellikle de Survivor 2026’da ünlüler takımında yer alan Bayhan’ın performansı kadar açıklamaları da dikkat çekiyor. Şimdilerde Survivor 2026, birleşme partisinin fragmanları verilirken heyecan dolu anlar meydana gelirken, yıllar sonra büyük bir buluşma gerçekleşti.

2003 yılında Popstar yarışmasında meydana gelen tartışmalarla birlikte oldukça dikkat çeken Bayhan ve Deniz Seki, yıllar sonra Survivor 2026 sezonunda bir araya geldi. Tam 23 yıl sonra Survivor’da bir araya gelen ikili konuşmalarıyla da merakla takip ediliyorlar.

Popstar yarışmasında jüri olan Deniz Seki’nin geçmişte cezaevine giren Bayhan hakkında geçmişte cinayet işleyip cezaevine girdiği ortaya çıkan Bayhan Gürhan için “Hapse giren adamdan sanatçı olmaz. Bunları toplumdan aforoz etmeliyiz.” sözlerini söylemişti.

Bu sözlerin ardından şimdilerde Survivor 2026’nın birleşme partisinde bir araya gelecek olan ikilinin fragmandaki konuşmaları gündem oldu. Deniz Seki’nin geçmişte meydana gelen olayları anlatırken Bayhan’dan özür dilememek için direndiği iddia edildi.

BAYHAN’IN TAVRI SOSYAL MEDYADA TAKTİR TOPLADI

Deniz Seki’nin Bayhan’dan özür dilememek için direndiği iddia edilirken, görüntüler kısa süre de sosyal medyada gündem oldu. Bayhan’ın tavrı sosyal medyada takdir topladı. Üstelik Bayhan’ın Deniz Seki’yi çiçeklerle karşılaması da Seki’yi duygulandırırken ‘Ağlarım Şimdi’ sözleri de gündem oldu.

Ünlü isimlerin karşılıklı oturup 23 yıl sonra bir araya geldiği anlar en çok merak edilen kısımlar oldu. Fragman da Bayhan ve Deniz Seki’nin konuşmaları dikkat çekerken, magazin gündeminde de en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

ETİKETLER
#Magazin
#deniz seki
#Popstar
#Bayhan
#Survivor 2026
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.