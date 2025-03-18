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 | Dilek Ulusan

Deniz Seki Tanyeli'nin en büyük hayalini açıkladı: Tek gitmek istediği yerdi

Pankreas kanseri nedeniyle tedavi olduğu hastanede hayatını kaybeden Tanyeli'nin cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na getirildi. Ünlü isimler cenaze törenine akın ederken, Deniz Seki, Tanyeli'nin en büyük hayalini açıkladı.

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
18.03.2025
saat ikonu 13:58
|
GÜNCELLEME:
18.03.2025
saat ikonu 13:58

Pankreas kanseri nedeniyle dün hayatını kaybeden Tanyeli'nin cenazesi bugün Zincirlikuyu Mezarlığı'na getirildi. Tanyeli'nin tabutunu eşi ilker Sunnili ve oğlu Taylan ve Teoman taşırken, ünlü isimler de gözyaşlarına boğuldu. Cenaze törenine katılan Deniz, Seki, Tanyeli'yi entübe edilmeden önce gördüğünü belirterek yürek burkan açıklamalarda bulundu.

"TANYELİ'NİN EN BÜYÜK HAYALİ BALİ'YE GİTMEKTİ"

Deniz Seki, yakın arkadaşı Tanyeli'nin vefatıyla duyduğu üzüntüyü Mavi Kadın editörü Dilara Tekin'e anlattı. Deniz Seki, "Hayalleri vardı. Bali'ye gitmek istiyordu. Çok istiyordu. Kısmet olmadı. Ben entübe edildiğinde de doktorlardan izin alıp vedalaştım onunla. Kurtuldu diyeceğim ne diyeceğimi de bilemiyorum. Sözün bittiği yer. Allah ailesine evlatlarına sabırlar versin.

TANYELİ'NİN VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Tanyeli'nin vefatının ardından vasiyeti de ortaya çıktı. Tanyeli'nin vasiyeti üzerine annesi Dolgun Sezer’in yanına defnedileceği öğrenildi. Bu vasiyetin ardından acı gerçek de ortaya çıktı. 2015’te hayatını kaybeden Dolgun Sezer’in de kanser nedeniyle vefat ettiği öğrenildi.

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