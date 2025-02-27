Deniz Uğur meslektaşlarına ateş püskürdü: Maymun bile daha çok izlenir

Son dönemde eski eşi Reha Muhtar ile yaşadığı velayet kriziyle gündemde olan Deniz Uğur, yetenekli oyuncularının önünün kapatıldığını belirterek, "Birinin milyonlarca takipçisi olması, onun oyunculukta başarılı olduğu anlamına gelmez" dedi.

Paramparça, Bu Son Olsun, Gulyabani, Kara Kutu, Adını Feriha Koydum, Umutsuz Ev Kadınları, Kırmızı Oda ve Prens dizisiyle ekranda olan Deniz Uğur, kendisi gibi oyuncu olan eşi Erdinç Gülener ile katıldığı bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Uğur, meslektaşlarına sert çıktı. Oyuncular hakkında konuşan Deniz Uğur, sosyal medya takipçi sayısının oyunculukta başarılı olduğu anlamına gelmeyeceğini belirtti.

DENİZ UĞUR'DAN MESLEKTAŞLARINA ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

Sosyal medyanın oyuncu seçimlerinde etkili olmasını da eleştiren Deniz Uğur, bu durumun sanatla bağdaşmadığını belirterek, "Birinin milyonlarca takipçisi olması, onun oyunculukta başarılı olduğu anlamına gelmez. Sosyal medya bambaşka bir mecra... Ben de kullanıyorum ama görüşlerimi paylaşmak için... Entelektüel seviyesi yüksek insanlar daha çok beni takip ediyor. Ama influencer olmak için hiçbir şey olmanıza gerek yok. Atom fizikçisi de influencer olabilir, dans eden bir maymun da... Ama inanın maymun daha çok izlenir" dedi.

14 Şubat Sevgililer Günü'nü nasıl geçirdikleri sorusu karşısında gülme krizine giren Deniz Uğur ve Erdinç Gülener, "Yeni bir mobilya aldık ama eskisini alacaklarını sanıyorduk. Yenisini getirenler, ‘Bunu da biz mi indireceğiz?’ dedi. Sonunda sevgililer günümüz koltuk taşıyarak ve temizlik yaparak geçirdik." dedi.