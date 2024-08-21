Deniz Uğur tüm detayları anlattı! ''Reha Muhtar alkol aldı, oğlum sinir krizi geçirdi...''

21 Ağustos 2024 17:37 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 17:39

İstanbul Sarıyer’deki yalısında düşüp ağır yaralanan Reha Muhtar'ın yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Olay olduğu sırada yanında bulunan oğlu Poyraz, ambulansı ararken, Deniz Uğur, oğluna ulaşamadığını açıkladı. Reha Muhtar'ın ilk eşi şarkıcı Nilüfer’in ve kızının oğlu Poyraz'a alıkoyduğunu açıklayan Deniz Uğur, basın açıklaması düzenledi.

DENİZ UĞUR, OĞLUNUN REHA MUHTAR YÜZÜNDEN SİNİR KRİZİ GEÇİRDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Bu olayın çocuk kaçırma olduğunu vurgulayan Deniz Uğur, “Ben hastaneden çıktıktan sonra işlemleri başlatmak üzere ve şikayetçi olmak üzere çocuk kaçırma suçundan hemen karakola gittim. Polisler de Nilüfer Hanım’ın evine gittiler, orada da kimseyi bulamadılar. Çocuğumun nerede olduğunu hiç kimse öğrenemedi. Ben neye üzüleceğimi şaşırmış durumdayım. Ben ne yapacağımı bilmiyorum şu anda. Ben 24 saatten fazladır çocuğuma ulaşmaya çalışıyorum, çocuğum benimle konuşturulmuyor. Yanında çocuğum hakkında hiçbir yetkisi olmayan insanlarla. Bu olayın magazinle bir alakası yok, bu adli bir olay. Bu çocuk kaçırmadır. Dış kapının mandalı olan insanlar hiçbir yasal hakları, yükümlülükleri olmamasına rağmen benim çocuğumu benden kaçırıyorlar. Bir şey mi saklıyorlar? Poyraz'ı neden benden ve devlet görevlilerinden uzak tutmaya çalışıyorlar? Kazanın olduğu gecenin daha erken saatlerinde Reha Bey’in oğlumla birlikte bir restoranda olduğunu, çok yüksek miktarda alkol tükettiğini, sonra kendinde olmayan bir şekilde yere kapaklandığını, hala arabayı kendisinin kullanmak istediğini, oğlumun orada sinir krizi geçirdiğini, 'Baba ne olur arabayı sen kullanma' dediğini görgü tanıkları söylüyorlar. Bu herkesin gözü önünde olmuş bir şey. Ardından da çocuk zorla arabaya bindirilmiş ve gidilmiş. Bu insan beyin kanaması geçirdiyse yolda da geçirebilirdi. Alkol aldığı için kaza yapmış olabilirdi, benim oğlum bugün hayatta olmayabilirdi. Hukuki olarak suç duyurusunda bulundum. Yargılanacaklar. Reha Muhtar’ın içkiyi fazla kaçırdığında saldırganlaştığını ve çocuğun üstüne yürüdüğünü Seren Serengil mahkemede anlatmıştı. Her şey olmuş olabilir” ifadelerini kullandı.

NİLÜFER, DENİZ UĞUR'UN İDDİALARINI YALANLADI

4 gündür kendisinin Bodrum'da kızının ise İstanbul'da olduğunu belirten Nilüfer, sosyal medya hesabından uzun bir video yayınlayarak, "Poyraz annesinin evine gitmek istemiyor. Nedenini açıklamak benim yetkim değil." derken, Poyraz’ın eve gitmek istediğini söylemesi üzerine Ayşe Naz’ın Poyraz'ı Reha Muhtar'ın evine götürdü" diyerek kaçırmanın söz konusu olmadığını belirtti.