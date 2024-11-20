Deniz Uğur ve Reha Muhtar yeniden karşı karşıya! Gizli ses kaydına mahkemeden karar çıktı

20 Kasım 2024 10:28 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 10:36

Evinde geçirdiği kaza sonrası uzun süre entübe edilen Reha Muhtar, sağlığına kavuştu. Çocuklarının annesi Deniz Uğur ile sık sık davalık olan Reha Muhtar, kızı Mina Deniz Muhtar'ı kullanarak ses kaydı yaptırdığı iddiasıyla Deniz Uğur’a açtığı tazminat davasını kazandı.

Reha Muhtar​ ile Deniz Uğur​ 15 yaşındaki ikiz çocukları Mina Deniz ile Poyraz Deniz'in velayeti için mahkemelik olmuştu. Açtığı velayet davasını kaybeden Deniz Uğur, bu kez de kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla Reha Muhtar hakkında şikâyetçi olmuştu. Deniz Uğur'un sosyal medya hesabından paylaştığı ses kaydının kendisine ait olduğu öne süren Reha Muhtar, açtığı davayı kazandı.

DENİZ UĞUR İLE REHA MUHTAR ARASINDA SULAR DURULMUYOR

Velayet davası halen devam eden Deniz Uğur ile Reha Muhtar bu sefer ise ses kaydı ile mahkemelik oldu. Deniz Uğur’un, kendisine ait olduğu iddia edilen ses kaydını sosyal medya hesabından paylaştığını öne süren Reha Muhtar, itibarının zedelendiği gerekçesiyle yeniden mahkemeye başvurdu.

Deniz Uğur’a 60 bin liralık manevi tazminat davası açan Reha Muhtar’ın sunduğu dilekçede; “Deniz Uğur tarafından küçük çocuk suça sürüklenmiş, rıza dışı ve gizlice ses kaydı aldırılmış ve hukuka aykırı olan bu ses kaydı internet ortamında ifşa edilmiştir. Reha Muhtar’ın kamuoyu önünde itibarının zedelenmesine ve manevi çöküntü yaşamasına neden olmuştur. Muhtar’ın, kızını koruduğunu ifade etmek yerine, kötü niyetli delil oluşturmaya çalışmıştır. 60 bin liralık manevi tazminatın faiziyle birlikte Uğur’dan alınmasını talep ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.

DENİZ UĞUR İDDİALARI REDDETTİ

İddiaları reddeden Deniz Uğur, cevap dilekçesinde, davanın Reha Muhtar’ın intikam amaçlı açtığı davalardan birisi olduğunu öne sürüldü ve davanın reddi istendi. Reha Muhtar’ın davasını kısmen kabul eden mahkeme, Uğur’u 10 bin lira manevi tazminat ödemeye hükmetti.