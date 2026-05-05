Derya Bedavacı’dan dev yatırım! Lüks ev için kesenin ağzını açtı

Son dönemde müzik kariyerindeki yükselişiyle dikkat çeken Derya Bedavacı, şimdi de yaptığı gayrimenkul yatırımıyla konuşuluyor. Ünlü isim, Beykoz’da bulunan prestijli bir siteden yaklaşık 110 milyon TL değerinde bir villa satın aldı. Lüks yaşam alanları ve doğa manzarasıyla öne çıkan bu yatırım, Bedavacı’nın kazancını değerlendirme biçimi olarak yorumlandı.

DERYA BEDAVACI’NIN YENİ LÜKS EVİ

Sahne performansları ve güçlü yorumuyla son dönemde adından sıkça söz ettiren Derya Bedavacı, bu kez sanat kariyerinden ziyade yaptığı ileri sürülen dev gayrimenkul yatırımıyla magazin gündeminin merkezine yerleşti. Magazin kulislerinde dolaşan iddialara göre ünlü şarkıcı, İstanbul’un gözde bölgelerinden Anadolu Yakası’nda, Beykoz’da yer alan lüks bir mülk için yaklaşık 110 milyon TL ödedi.

Söz konusu iddia, ilk kez “Gel Konuşalım” programında gündeme taşındı. Gazeteci Mehmet Üstündağ’ın aktardığı bilgilere göre, Bedavacı’nın servet değerindeki bu yatırımı için oldukça yüksek bir bütçe ayırdığı ifade edildi. Lüks yaşamıyla dikkat çeken bölgeden yapılan bu satın almanın, sanatçının uzun vadeli yatırım planlarının bir parçası olduğu da konuşulanlar arasında yer aldı.

Henüz Derya Bedavacı cephesinden konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmezken, magazin dünyasında bu iddia kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Ünlü şarkıcının bu dev yatırımının detayları ve yeni evine ne zaman taşınacağı ise şimdilik gizemini koruyor.

110 MİLYON TL’LİK LÜKS EV İÇİN MİMAR TUTTU

Ünlü şarkıcının, Beykoz’da 110 milyon TL değerinde bir villa satın aldığı iddiası konuşulmaya devam ederken, şimdi de yeni bir hamle yaptığı öne sürüldü.

Magazin kulislerinde yer alan iddialara göre Bedavacı, satın aldığı bu lüks konutu tamamen kendi zevkine göre yeniden tasarlamak için harekete geçti. Ünlü ismin, modern çizgilerle doğallığı birleştiren özel bir yaşam alanı oluşturmak istediği ve bu doğrultuda profesyonel mimarlarla görüşmelere başladığı ileri sürüldü.

Henüz resmi olarak doğrulanmayan bu bilgiler, magazin dünyasında büyük merak uyandırırken, sanatçının yaşam tarzına yönelik detaylar da dikkat çekiyor. İddialara göre Bedavacı, evin her köşesini kendi estetik anlayışına göre şekillendirmek istiyor ve bu süreçte en ince ayrıntıya kadar titiz bir çalışma yürütmeyi planlıyor.