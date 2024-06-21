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Derya Uluğ domuz gribi oldu

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
21 Haziran 2024 10:14 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 10:14
Derya Uluğ domuz gribi oldu

Şarkıcı Derya Uluğ, son konseri sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi devam eden Uluğ, tüm konserlerini iptal etti. Şarkıcının domuz gribi olduğu ve hastanede olduğu öğrenildi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Derya Uluğ, son konseri sonrası soluğu hastanede aldığını ve tedavisinin devam ettiğini açıkladı. Tedavi sürecinin de devam ettiği şarkıcı tüm konserlerini iptal ederken, sağlık sorunu da ortaya çıktı. 

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DERYA ULUĞ DOMUZ GRİBİ OLDU 

Derya Uluğ'a domuz gribi teşhisi konuldu. Ünlü ismin tedavisi devam ederken, birçok meslektaşından da geçmiş olsun mesajları yağdı. Şarkıcının ne kadar sürede iyileşeceği ve konserinin ne zaman telafi edileceği ise henüz bilinmiyor. 

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TÜM KONSERLERİNİ İPTAL ETTİ 

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Derya Uluğ, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle konserleri iptal etmek zorunda kaldığını belirtti. Hastanede tedavi gören şarkıcı, "Bu akşamki konserimi, sağlık durumum normale dönmediği için maalesef gerçekleştiremeyeceğiz. Çok ama çok üzgünüm. Bir an önce sağlığıma kavuşup sizlerle yeni tarihlerde görüşmeyi diliyorum.” dedi.

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DOMUZ GRİBİ BELİRTİLERİ 

Domuz gribi, solunum yoluyla bulaşan viral bir enfeksiyondur. Belirtileri arasında; ateş, öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı, kas ağrısı ve baş ağrısı yer alır.

 

Kaynak: TGRT Haber
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