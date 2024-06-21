Derya Uluğ domuz gribi oldu

21 Haziran 2024 10:14 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 10:14

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Derya Uluğ, son konseri sonrası soluğu hastanede aldığını ve tedavisinin devam ettiğini açıkladı. Tedavi sürecinin de devam ettiği şarkıcı tüm konserlerini iptal ederken, sağlık sorunu da ortaya çıktı.

DERYA ULUĞ DOMUZ GRİBİ OLDU

Derya Uluğ'a domuz gribi teşhisi konuldu. Ünlü ismin tedavisi devam ederken, birçok meslektaşından da geçmiş olsun mesajları yağdı. Şarkıcının ne kadar sürede iyileşeceği ve konserinin ne zaman telafi edileceği ise henüz bilinmiyor.

TÜM KONSERLERİNİ İPTAL ETTİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Derya Uluğ, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle konserleri iptal etmek zorunda kaldığını belirtti. Hastanede tedavi gören şarkıcı, "Bu akşamki konserimi, sağlık durumum normale dönmediği için maalesef gerçekleştiremeyeceğiz. Çok ama çok üzgünüm. Bir an önce sağlığıma kavuşup sizlerle yeni tarihlerde görüşmeyi diliyorum.” dedi.

DOMUZ GRİBİ BELİRTİLERİ

Domuz gribi, solunum yoluyla bulaşan viral bir enfeksiyondur. Belirtileri arasında; ateş, öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı, kas ağrısı ve baş ağrısı yer alır.