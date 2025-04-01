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 | Dilek Ulusan

Derya Uluğ, Volkan Konak hakkındaki çirkin yorumlara ateş püskürdü

Şarkıcı Derya Uluğ, sahnede fenalaşarak hayatını kaybeden Volkan Konak hakkında çirkin yorumlar yapanlara sert çıktı. Sosyal medyadan tepki gösteren Derya Uluğ, "Allah'ın yarattığı kul, kula hesap sorar olmuş. Müslümanlar bilir ki ölünün arkasından konuşulmaz" dedi.

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Derya Uluğ, Volkan Konak hakkındaki çirkin yorumlara ateş püskürdü
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
01.04.2025
saat ikonu 12:21
|
GÜNCELLEME:
01.04.2025
saat ikonu 12:21

Derya Uluğ, sahne aldığı mekanda fenalaşarak hayatını kaybeden Volkan Konak hakkında bazı sosyal medya kullanıcıların hakaret içerikli paylaşımlarına tepki gösterdi.

DERYA ULUĞ, HAKARET İÇERİKLİ YORUMLARA SERT ÇIKTI

Derya Uluğ; "Sınav olan yaşamın yolu, gerçek olan ölümün karşısında saygıdan geçer. Ne siyaset, ne tuttuğumuz takım, ne yaptığımız sanat, ne okuduğumuz kitap... Aldığımız bir avuç nefesten ibaret şu kısa hayatta insan kendini neden baki zanneder? Sorgusunu, yargısını yapacak olan Allah'tır. Sevmeyebilirsin saygı duymayabilirsin ama ölümde bile ayrışmak çok üzüyor insanı. Hayat çok kısa, kinle, öfkeyle besleyeceğiniz hayatı bir de iyilikle sevgiyle büyütmeyi deneyin bakın nasıl güzelleşecek dünya... Sevgi doğurgandır, bir kişinin sevgisi milyonları sarabilir. Allah'ın yarattığı kul, kula hesap sorar olmuş. Müslümanlar bilir ki ölünün arkasından konuşulmaz. Duruşun, fikrin, zikrin bu dünyaya bıraktığın izdir. Ancak o da kulda kalan bir fikirden ibarettir. Herkes kendi sınavını, hesap günü, kendi hikâyesiyle verecektir. O yüzden başkasına değil kendinize dönün. Bilemezsin kimin kimden iyi olduğunu, iyilik dağıttığını ama Allah bilir" dedi.

AİLESİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Volkan Konak'ın ailesinden de dikkat çeken bir hamle geldi. Konak ailesi, sosyal medyadaki hakaret içerikli paylaşımlar ve küfürlü yorumlar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu. Konak ailesinin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Sevgili ağabeyimiz Volkan Konak'ın vefatından sonra sosyal medya üzerinden yapılan kirli yorum, hakaret ve spekülatif haberlere karşı tüm haklarımız saklı kalmak kaydıyla, avukatlarımız tarafından suç duyurusunda bulunulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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