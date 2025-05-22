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 | Dilek Ulusan

Derya Uluğ yaşadığı korkunç süreci anlattı: Bu üzücü ve tedirgin edici

Şarkıcı Derya Uluğ, kendisini ve sevgilisi Asil Gök'ü tehdit eden kişinin tutuklanmasının ardından ilk kez konuştu. Zor günler geçirdiğini belirten Derya Uluğ, Tedirgin edici bir süreçti" dedi.

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Derya Uluğ yaşadığı korkunç süreci anlattı: Bu üzücü ve tedirgin edici
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
22.05.2025
saat ikonu 13:46
|
GÜNCELLEME:
22.05.2025
saat ikonu 13:46

Yansıma, Nefes, Okyanus, Esmerin Adı Oya gibi şarkıların sahibi Derya Uluğ, geçtiğimiz günlerde kendisini yıllarca rahatsız eden ve konserine kadar gelen tacizciden şikayetçi oldu. Olayın ardından tacizci tutuklanırken, Derya Uluğ ise ilk kez yaşadıklarını anlattı.

DERYA ULUĞ KORKU DOLU ANLARI ANLATTI

İlk kez konuyla ilgili açıklama yapan Derya Uluğ, adli sürecin devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı; "Açıkçası adli süreç devam ettiği için şu an çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Ancak şahıs tutuklandı. Sadece bizim için değil, benzer tatsız durumları yaşayan, tehdit altında olan herkesin bir daha böyle şeyler yaşamamasını diliyorum." dedi.

Derya Uluğ yaşadığı korkunç süreci anlattı: Bu üzücü ve tedirgin edici

Derya Uluğ sözlerinin devamında ise; "Bu üzücü ve tedirgin edici bir süreç. Asil ile birlikte bu durumu yaşayanları çok iyi anlıyoruz. Umarım bu kişiler hak ettikleri caydırıcı cezaları alırlar ve bu onlara da bir ders olur." dedi.

Derya Uluğ yaşadığı korkunç süreci anlattı: Bu üzücü ve tedirgin edici
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Sıkça Sorulan Sorular

DERYA ULUĞ EVLİ Mİ?
21 Şubat 1986 İzmir doğumlu Derya Uluğ, uzun süredir Asil Gök ile sevgili. Birçok hit şarkıya birlikte imza atan Derya Uluğ ve Asil Gök çiftinden gelen 'ayrılık' itirafı şaşırttı. 'Popcast' programına konuk olan ikiliden Uluğ, “Hiç ayrılıp, barıştığınız oldu mu?” sorusuna, “Evet, bir kere ayrıldık" dedi.
ETİKETLER
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#Asil Gök
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