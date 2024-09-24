Derya Uluğ’un sahnesine çıkan zabıta ilk kez konuştu! "İçim kaynadı, kurtlarımı döktüm”

24 Eylül 2024 16:22 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 16:22

Edirne İpsala ilçesinde 23. kez düzenlenen İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarında sahne alan Derya Uluğ'un sahnesine çıkan zabıta memuru dans figürleriyle konserin ilgi odağı oldu. Görüntüler hakkında konuşan zabıta memuru, “Sahneye beni davet etti, müziğe kendimi kaptırarak oynamaya devam ettim” dedi.

Derya Uluğ’un sahnesine çıkan zabıta memuru yaklaşık 10 dakika dans etti. 53 yaşındaki zabıta memuru Hasan Ur, ilk kez dans figürleri hakkında konuştu. Şarkıcı Derya Uluğ​, Kenan Doğulu'nun ‘Çakkıdı' parçasını söylerken sahneye zabıta Hasan Ur, "İçim kaynadı, kurtlarımı döktüm” dedi.

DERYA ULUĞ'UN SAHNESİNE ÇIKAN ZABITA MEMURU KONUŞTU

Şarkıcı Derya Uluğ'un Edirne​'deki konserinde, görevli olan zabıta memuru Hasan Ur “Konserde sahne önündeki görevli idim, Trakya çocuğu olduğumuz için teneke kıpırtı olunca oynamaya başlıyoruz. Sahne önünde şarkılara kendimi kaptırıp, oynadığımı görünce Derya hanım beni sahneye davet etti. Bende kabul ettim ve sahnede marifetimi gösterdim. Oynamayı seviyoruz ne yapalım. Kurtlarımı döktüm“ dedi. Sahneye çıkan zabıta memuru Hasan Ur'un performansı büyük ilgi gördü. Seyircilerden alkış aldıkça daha hararetli dans eden adam, sahnede bir süre Uluğ'a eşlik etti. Uluğ'un performansına dans ederek eşlik eden vatandaş, seyircilere keyifli anlar yaşattı.