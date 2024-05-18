Detoks kampına giren Farah Zeynep Abdullah diyetini paylaştı

18 May 2024 12:00 - Güncelleme : 18 May 2024 12:00

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, gittiği detoks kampında yayınladığı video ile neler yaşadığını anlattı. Yapamayacağını düşündüğünü belirten Abdullah, uyguladığı yöntemi bir bir anlattı.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH DETOKS KAMPINDA

Sosyal medya hesabından video yayınlayan oyuncu Farah Zeynep Abdullah, "4 gündür hiçbir şey çiğnemiyorum. Düşündüğünüz anlamda yemek yemiyorum. Sıvı ile besleniyorum. İnanılmaz zordu 1 - 2 gün. Dün ve bugün enerjim çok yüksek. Bir de bugün güneş de çıktı. İnsan ne kadar alışıyor gerçekten. İşte bu benim ilk öğünüm mesela. 08.00’de. Sonra 9.30’da bir öğünüm var, sonra 11.00’de öğünüm var. 1.30 saate bir takviye içecek veriyorlar. Yapabileceğimi düşünmüyordum ama gerçekten oluyormuş.” diyerek uyguladığı detoks programını paylaştı.