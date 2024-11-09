Devlet Bahçeli'ye sürpriz misafir! Tamer Karadağlı makamında ziyaret etti
Son günlerde yaptığı çıkışlarda siyaset gündemine yön veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleşti. Ünlü oyuncu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Bahçeli'yi ziyaret etti. Karadağlı ziyareti, "Kendisine Devlet Tiyatrolarıyla ilgili kısa bir bilgi verdim" diyerek duyurdu.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi partisinin merkezinde ziyaret ederek, Devlet Tiyatroları hakkında bilgi verdiğini açıkladı.
KARADAĞLI: SAYIN BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR EDERİM
Sosyal medyada sık sık tartışmalara konu olan Karadağlı, Bahçeli ile buluşmasına ilişkin paylaşımını Instagram'da yaparak şu ifadeleri kullandı:
"MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi MHP Genel Merkezindeki makamında ziyaret ettik. Kendisine Devlet Tiyatroları ile ilgili kısa bir bilgilendirme yaptım. Sayın Bahçeli'ye yakın ilgisi için teşekkür ederim."