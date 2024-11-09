Devlet Bahçeli'ye sürpriz misafir! Tamer Karadağlı makamında ziyaret etti

09 Kasım 2024 21:24 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 21:28

Son günlerde yaptığı çıkışlarda siyaset gündemine yön veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleşti. Ünlü oyuncu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Bahçeli'yi ziyaret etti. Karadağlı ziyareti, "Kendisine Devlet Tiyatrolarıyla ilgili kısa bir bilgi verdim" diyerek duyurdu.