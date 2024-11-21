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Devrim Özkan Galatasaray taraftarına seslendi! 'Yenge' sitemi geldi

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
21 Kasım 2024 11:36 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 12:31

Evlenecekleri konuşulan oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'da forma giyen Lucas Torreira çifti, taraftarlarında yakından takip ettiği bir ilişki oldu. Röportaj veren Devrim Özkan, Galatasaray taraftarına sitem ederek, "Ben yenge değilim, Torreira enişte" dedi.

Son Ne Gemiler Yaktım dizisinde rol alan Devrim Özkan, Galatasaray​'ın sevilen futbolcusu Lucas Torreira​ ile aşk​ yaşıyor. Evlenecekleri konuşulan çiftten Devrim Özkan, Galatasaray taraftarına küçük bir sitemde bulundu. 

DEVRİM ÖZKAN'DAN 'YENGE' SİTEMİ 

Ömür Sabuncuoğlu'na röportaj veren Devrim Özkan, Galatasaray taraftarına 'yenge! siteminde bulundu. Sarı-kırmızılı taraftarın kendisine 'yenge' demesiyle ilgili konuşan Devrim Özkan, "Ben yenge değilim, Lucas enişte. Ben Türküm. O yüzden, ona enişte desinler" ifadelerini kullandı.

Devrim Özkan Galatasaray taraftarına seslendi! 'yenge' sitemi geldi - 1. Resim

DEVRİM ÖZKAN VE LUCAS TORREIRA 'NIN EVLENECEĞİ İDDİA EDİLDİ 

Devrim Özkan ile Lucas Torreira  çiftinin evleneceği iddia edildi. Devrim Özkan'ın Türkiye dönüşünde uçaktaki paylaşımında parmağında tektaş ve alyans olması dikkat çekti. Lucas'ın ailesinin yaşadığı Uruguay'a giden çifti, Türkiye dönüşünde evlilik​ sorularını cevapladı. 

Devrim Özkan Galatasaray taraftarına seslendi! 'yenge' sitemi geldi - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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