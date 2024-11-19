Devrim Özkan ile Lucas Torreira evleniyor! Her şeyi fotoğraf ele verdi

19 Kasım 2024 15:18 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 15:23

Bir süredir beraber olan oyuncu Devrim Özkan ile futbolcu Lucas Torreira evlilik kararı aldı. Sık sık evlenecekleri konuşulan iki ünlü ismin evlilik kararını paylaştıkları fotoğraf ortaya çıkardı.

Son olarak Ne Gemiler Yaktım projesiyle ekranda olan Devrim Özkan, bir süre ayrı olduğu Lucas Torreira​ ile tekrar barıştı. Aşklarını her yerde itiraf eden ünlü çift, evlilik kararı aldı.

DEVRİM ÖZKAN VE LUCAS TORREIRA EVLENİYOR

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, oyuncu sevgilisi Devrim Özkan ile memleketi Uruguay​'a gitti. Sosyal medya hesaplarından çektirdikleri kareleri paylaşan Lucas Torreira, ayrıca Devrim Özkan'ı ailesi ve akrabaları ile tanıştırdı. Daha sonra Arjantin​'e geçen çiftin evleneceği konuşuluyor.

Devrim Özkan'ın Arjantin dönüşünde uçaktaki paylaşımında tektaş ve alyans olması dikkat çekti. Çiftin yakın çevresine, çok mutlu oldukları ve evlilik kararı aldıklarını açıkladı.

DEVRİM ÖZKAN, EVLİLİK SORULARINA BÖYLE CEVAP VERMİŞTİ

Nişantaşı'nda görüntülenen Devrim Özkan, evlilik sorusuna ne cevap vereceğini bilemedi. Bir kaç saniye sonra ise, "Haberiniz olur, bilemiyorum" diyerek gülümsedi. Torreira'nın elindeki kahve termosu ise dikkatlerden kaçmadı.