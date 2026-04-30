Devrim Özkan'ın paylaşımı yeni aşkını ele verdi! Özkan'ın voleybolcu sevgilisi Trevor Clevenot kimdir, kaç yaşında?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Yeraltı dizisinde 'Ceylan' karakterini üstlenen Devrim Özkan, oyunculuk performansıyla gündemde adından bahsettiriyor iken; özel hayatıyla da hayranları arasında merak konusu oluyor. Bir dönem Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreria ile aşk yaşayan Özkan, özel hayatlarındaki yoğun iş temposu gerekçelerinden dolayı yollarını ayırmak durumunda kalmıştı. Lucas Torreira'nın ayrılık sonrasındaki yaptığı ilk açıklamada ise hala Devrim Özkan'ı çok sevdiğini ama bu ilişkinin yoğun iş temposunu kaldıramadığını dile getirmişti. Magazin gündeminde kaybolup giden bu aşk haberlerinden sonra gönlünü yeni birine kaptırdığı anlaşılan Devrim Özkan'ın yeni sevgilisinin voleybolcu Trevor Clevenot olduğu iddia edildi. Peki Yeraltı dizisi oyuncusu Devrim Özkan'ın yeni sevgilisi olduğu iddia edilen kişi kim? Devrim Özkan'ın yeni voleybolcu sevgilisi Trevor Clevenot hakkında merak edilenler...
Yüksek takipçili Instagram hesabında özel hayatı ile ilgili kareleri sıklıkla paylaşan güzel oyuncu Devrim Özkan, yaptığı paylaşımla beraber yeni aşkını ele verdi.
Magazin gündeminde şu sıralar ismi Ziraat Bankası Ankara ve Fransa milli takımında smaçör olarak oynayan voleybolcu Trevor Clevenot ile anılan Devrim Özkan'ın bu yeni ilişkisi henüz duyrulmadı.
Magazin gündemine konu olan bu yeni aşkın kanıtı henüz net bir şekilde doğrulanmış olmasa da oyuncu Devrim Özkan ile voleybolcu Trevor Clevenot'un aynı yerde farklı açıdan çektikleri kareler, yeni aşkın sinyallerini verdi.
Son zamanlarda magazin gündeminde adı Devrim Özkan ile aşk haberlerine karışan Fransız voleybolcu Trevor Clevenot, 28 Haziran 1994 yılında Fransa’da doğmuştur.
Sporculuk kariyerine voleybol kulüplerinde başlangıç yapıp şimdilerde ise Ziraat Bankası Ankara takımında dış hücumcu olarak görev alan Clevenot, sergilemiş oldukları başarılı performanslarla kısa sürede Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmiştir.
-Tokyo 2020 Olimpiyatları: Altın madalya
-FIVB Dünya Ligi: Şampiyonluk (2015, 2017)
-Polonya Süper Kupası: Şampiyon (2021-2022, 2022-2023)