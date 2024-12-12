Devrim Yakut ile Alper Kut çifti nasıl tanıştıklarını ilk kez anlattı!

12 Aralık 2024 17:15 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 17:15

Son olarak Kirli Sepeti dizisinde rol alan Devrim Yakut ile son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Alper Kut çifti nasıl tanıştıklarını ilk kez açıkladı. Sosyal medyada övgü yağmuruna tutulan Devrim Yakut ile Alper Kut tanışma hikayeleriyle de Ceyda Düvenci'yi duygulandırdı.

Ceyda Düvenci​'nin sunduğu Bambaşka Sohbetler​ programının konuğu olan Devrim Özkan ve Alper Kut çifti, keyifli sohbetleriyle övgü yağmuruna tutuldu. Nasıl tanıştıklarından da bahseden Devrim Yakut ile Alper Kut, yıllarca aynı okulda okumalarına rağmen hiç konuşmadıklarını belirtti.

DEVRİM YAKUT İLE ALPER KUT ÇİFTİ NASIL TANIŞTI

Ceyda Düvenci'nin ''Nasıl tanıştınız?'' sorusuna cevap veren Alper Kut, "Ceyda ile aynı okuldan mezunuz biz. Bir hocamızın emeklilik yemeğine katıldık. Orada tanıştık biz. 'Yemeğe çıkalım mı diye sordum?' Hemen kabul etti. 'Ben size telefonumu veriyim ben sizin telefonunuzu bulurum‘ dedim. Ertesi gün yemeğe çıktık. Yemeğe çıktıktan sonra bir daha birbirimizin hayatımızdan hiç ayrılmadık” dedi.