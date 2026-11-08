Yasemin Bozkurt'un sunumuyla ekrana gelen Yasemin'in Penceresi programının bu haftaki konuğu Dila Hanım, Çakallarla Dans ve Oflu Hoca'nın Şifresi gibi yapımlarda rol alan Didem Balçın oldu. Didem Balçın babasından bahsederken gözyaşlarını tutamadı. Oyuncu eşi Can Aydın ile tanışma hikayelerini de Yasemin'in Penceresi programında anlattı.

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HABERİN ÖZETİ Didem Balçın eşi Can Aydın ile nasıl tanıştığını anlattı Yasemin'in Penceresi programına konuk olan oyuncu Didem Balçın, babasından bahsederken duygusal anlar yaşadı ve eşi Can Aydın ile tanışma hikayesini anlattı. Didem Balçın, eşi Can Aydın ile Kenan Doğulu konserinde menajer arkadaşları aracılığıyla ayaküstü tanıştıklarını belirtti. Eşinin 3 ay boyunca sosyal medyadan mesaj attığını ifade eden Balçın, 6 ay sonra görüştüklerini ve 5 ay sonra evlendiklerini söyledi. Babası hakkında konuşurken gözyaşlarını tutamayan oyuncu, programdaki fit görünümüyle de dikkat çekti. 1.72 boyunda ve 58 kiloda olduğunu belirten Balçın, yer alacağı tiyatro oyunundaki mayo sahnesi nedeniyle 3 kilo daha vermesi gerektiğini ifade etti.

DİDEM BALÇIN İLE CAN AYDIN'IN TANIŞMA HİKAYESİ

Didem Balçın gittiği Kenan Doğulu konserinde, ünlü sanatçının menajeriyle eşi Can Aydın'ın arkadaş olduğunu ve ikisini ayaküstü tanıştırdığından bahsetti. 3 ay eşinin sosyal medya hesabından kendisine mesaj attığını belirten Didem Balçın, "6 sonra görüştük ve 5 ay sonra da evlendik" dedi.

Yasemin'in Penceresi programında da fit haliyle dikkat çeken oyuncu daha önce konuyla ilgili, "Ben son bir yıldır zayıfım zaten. Siz beni en son ne zaman gördünüz? 1.72 boyunda boyunda, 58 kiloyum. Çok sık kilo alıyorum ve çok hızlı verebiliyorum. Yazın çalıştık, 'Çakallarla Dans'ı çektik. O yüzden tatil yapamadım. Şimdi bir tiyatro oyunum var. Orada oyunun bir bölümünde mayo giyiyorum. O yüzden 3 kilo daha vermem gerekiyor ki güzel gözükeyim. Yazın beni göremediniz ama oyuna gelince mayo ile görürsünüz. Ben zaten öyle çok televizyonda mayo ile gözükmeyi sevmem, daha muhafazakar görünmek isterim." demişti.