Didem Uzel apar topar ameliyata alındı! Son hali takipçilerini korkuttu

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini korkutan oyuncu Didem Uzel, ayaklarından ameliyat oldu. Ayaklı sarılı şekilde fotoğraf paylaşan Didem Uzel, Çektiğim eziyeti size anlatamam" dedi.

İki Aile, Avrupa Yakası, Dadı ve Doktorlar gibi yapımlarda rol alan Didem Uzel, sosyal medya hesabından iki ayağında da yer alan bandajla fotoğraf paylaştı.

DİDEM UZEL AMELİYATA OLDU, PAYLAŞIMI KORKUTTU

Oğlu Aslan'ın tekerlekli bir sandalyeyi tutarken çektiği fotoğrafı paylaşan Didem Uzel; "Mesela ayaklarınızın topuğuna dahi basamadığınız bir bandajlama sistemiyle şu sandalyeye bile üç kişi ile oturabilirken çektiğim eziyeti size anlatamam ve dibimde hiperaktif, hiç söz dinlemeyen biri varken..." ifadelerini kullandı.

Daha sonra ayaklarının kalın bir bandajla sarıldığını gösteren bir fotoğraf yayımlayan Didem Uzel, ameliyat olduğunu açıkladı. Takipçilerinin endişenmesiyle açıklama yapan oyuncu, Didem Uzel, ardından "1 numara küçük kar botu giymişim hissiyle uykuya gidiyorum. Yarın çıkarılıp nasipse normal sürece geçeceğim" ifadelerini kullandı.