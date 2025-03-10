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 | Dilek Ulusan

Didem Uzel apar topar ameliyata alındı! Son hali takipçilerini korkuttu

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini korkutan oyuncu Didem Uzel, ayaklarından ameliyat oldu. Ayaklı sarılı şekilde fotoğraf paylaşan Didem Uzel, Çektiğim eziyeti size anlatamam" dedi.

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Didem Uzel apar topar ameliyata alındı! Son hali takipçilerini korkuttu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
10.03.2025
saat ikonu 13:29
|
GÜNCELLEME:
10.03.2025
saat ikonu 13:29

İki Aile, Avrupa Yakası, Dadı ve Doktorlar gibi yapımlarda rol alan Didem Uzel, sosyal medya hesabından iki ayağında da yer alan bandajla fotoğraf paylaştı.

DİDEM UZEL AMELİYATA OLDU, PAYLAŞIMI KORKUTTU

Oğlu Aslan'ın tekerlekli bir sandalyeyi tutarken çektiği fotoğrafı paylaşan Didem Uzel; "Mesela ayaklarınızın topuğuna dahi basamadığınız bir bandajlama sistemiyle şu sandalyeye bile üç kişi ile oturabilirken çektiğim eziyeti size anlatamam ve dibimde hiperaktif, hiç söz dinlemeyen biri varken..." ifadelerini kullandı.

Daha sonra ayaklarının kalın bir bandajla sarıldığını gösteren bir fotoğraf yayımlayan Didem Uzel, ameliyat olduğunu açıkladı. Takipçilerinin endişenmesiyle açıklama yapan oyuncu, Didem Uzel, ardından "1 numara küçük kar botu giymişim hissiyle uykuya gidiyorum. Yarın çıkarılıp nasipse normal sürece geçeceğim" ifadelerini kullandı.

Sıkça Sorulan Sorular

DİDEM UZEL KİMDİR
19 Mayıs 1971 Sakarya doğumlu Didem Uzel, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümünde eğitim aldı. 1993 yılında Best Model of Turkey yarışmasında 2. oldu. 1994 yılında Miss Turkey yarışmasında da ikinci oldu. Aynı yarışmada Pınar Altuğ birinci oldu. Uzel, sonrasında Avrupa Güzeli yarışmasında ikinci oldu. Bunların dışında Eylül, Yalan, Yürek Çığlığı, İki Aile, Doktorlar ve İntikam adlı dizilerde rol aldı.
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