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 | Dilek Ulusan

Diksiyonuyla eleştirilen Derin Talu'ya annesi Defne Samyeli sahip çıktı

Sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan Derin Talu, konuşmasında sürekli ingilizce kelimeler kullanmasıyla eleştiri yağmuruna tutuluyor. Kızının diksiyonu hakkında konuşan Defne Samyeli, "Hata yaptığımızı o zaman anladık" dedi.

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Diksiyonuyla eleştirilen Derin Talu'ya annesi Defne Samyeli sahip çıktı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
15.04.2025
saat ikonu 12:26
|
GÜNCELLEME:
15.04.2025
saat ikonu 12:26

Defne Samyeli'nin 1995 - 2011 arasında mimar Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızlarından küçüğü Derin Talu, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Diksiyonu konusunda eleştiri alan Derin Talu'ya annesi Defne Samyeli sahip çıktı.

DEFNE SAMYELİ, KIZINA SAHİP ÇIKTI

21 yaşındaki kızıyla kamera karşısına geçen Defne Samyeli; "Derin'in evde İngilizce konuşan bir dadısı vardı, ben de kendisiyle İngilizce konuştum. İstemeden ilk dili İngilizce gibi oldu. Hata ettiğimizi Derin ilkokula başlayınca anladım" dedi.

Diksiyonuyla eleştirilen Derin Talu'ya annesi Defne Samyeli sahip çıktı

Kızının sürekli diksiyonu sebebiyle eleştirilmesine de tepki gösteren Defne Samyeli, devamında; "Türkçesi kötüydü ve diğer arkadaşlarıyla anlaşmakta biraz zorlandı. Çünkü kendini ifade edebildiği dil bir başka dildi. O zaman biz de anladık ki çocuklara küçük yaşta yabancı dil eğitimi vermek biraz yersizmiş. Bunun dışında ben yıllarca müdahale etmeyi denedim ama hep benimle dalga geçtiler. Benim önemsediğim şeyleri onlar önemsemiyorlar. Ben müdahale edebildiğim yerlerde ettim. Bu sadece benim çocuklarımın veya Derin'in özelinde bir konu değil. Bu jenerasyon çocuklarının, özellikle de yabancı dilde eğitim gören çocukların bir sorunu" ifadelerini kullandı.

Diksiyonuyla eleştirilen Derin Talu'ya annesi Defne Samyeli sahip çıktı
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