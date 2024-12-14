Dilan Çiçek Deniz'in korku dolu anları! Köpek saldırdı, soluğu hastanede aldı

14 Aralık 2024 11:59 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 11:59

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, ormanda yürüyüş yaptığı sırada bir köpeğin saldırısına uğradı. Dilan Çiçek Deniz, köpeğin kolunu ısırması sonucu hastaneye koştu.

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Tatlı Küçük Yalancılar, Güneşin Kızları, Çukur ve Bodrum Masalı gibi dizlerde rol alan Dilan Çiçek Deniz​, korkunç bir olay yaşadı. Yürüyüş yaptığı esnada köpek saldırısına uğrayan Dilan Çiçek Deniz, soluğu hastanede aldı.

DİLAN ÇİÇEK DENİZ'İ KÖPEK ISIRDI

Kemerburgaz​'da yürüyüşe çıkan Deniz, orman yolunda etrafını saran köpekleri sevmeye başladı. Sabah'ın haberine göre; ünlü oyuncu köpekleri sevdiği esnada bir anda saldırıya uğradı. Büyük korku yaşayan Dilan çiçek Deniz, soluğu hastanede aldı.

Dilan Çiçek Deniz, hastanede tedavi altına alınırken, bir süredir de tedavi altında kalıyor. Oyuncu kuduz ihtimaline karşı bir süredir aşı oluyor.