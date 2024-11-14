Dilan Çıtak paylaşımıyla kafaları karıştırdı! Boşanma iddiaları gündeme geldi

14 Kasım 2024 13:52 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 13:53

Son dönemde babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı polemiklerle gündemde olan Dilan Çıtak, son paylaşımıyla da kafaları karıştırdı. Sosyal medya hesabından eşinin soyadını da kaldıran Dilan Çıtak, tek başına taşındığını da belirtti.

Tarkan ve Cem Yılmaz buluştu! "Unutulmaz bir anı oldu''

Tarkan ve Cem Yılmaz buluştu! "Unutulmaz bir anı oldu''

Babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı anlaşmazlıklarla gündemden düşmeyen Dilan Çıtak, bu sefer ise eşiyle yaşadığı problemlerle gündemde yer aldı. İki yıl önce Levent Dörter'le nikah masasına oturan Dilan Çıtak, babasıyla olan kavgalarında eşinin hep yanında olduğunu belirterek, mutlu bir evliliği olduğu her seferinde dile getirdi. Dün akşam yaptığı paylaşımla kafaları karıştıran Dilan çıtak, eşiyle tüm fotoğraflarını da sosyal medyadan kaldırdı.

DİLAN ÇITAK'TAN KAFALARI KARIŞTIRDI

Son dönemde babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı kavgalarla gündemde olan Dilan Çıtak, ilk önce babasının soyadı 'Tatlıses' kaldırmış dikkatleri çekmişti. Dün yaptığı paylaşım sonrası eşinin soyadı 'Dörter'i de silen Dilan Çıtak, boşanma iddiasıyla gündeme geldi. Her fırsatta eşinin her zaman yanında olduğunu söyleyen Dilan Çıtak, son paylaşımıyla ayrılık iddialarının ortaya çıkmasına neden oldu.

Eşinin soyadını profilinden silen Dilan Çıtak, eşiyle olan tüm fotoğraflarını da kaldırdı. Levent Dörter de düğün fotoğrafları dahil eşiyle olan tüm karelerini sosyal medyadan sildi.