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Dilan Çıtak Tatlıses, İbrahim Tatlıses'in kızı olarak anılınca keyfi kaçtı! Yüz ifadesi her şeyi anlattı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
16 Ağustos 2024 10:50 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 10:51

Bodrum’da sahneye konuk olan Dilan Çıtak Tatlıses, konser esnasında Aramam şarkısıyla küs olduğu babasına göndermede buluncu. Ercan Saatçi sahnede İbrahim Tatlıses’in ismini geçirmesiyle Dilan Çıtak Tatlıses’in yüz ifadesi dikkatlerden kaçmadı.

Dilan Çıtak Tatlıses'in "Bir kız çocuğuna yapılanı herkes bilmeli" sözleri sonrası oklar babası İbrahim Tatlıses'e çevrilmişti. Baba - kız arasında polemik devam ederken, Dilan Çıtak Tatlıses, sahnede İbrahim Tatlıses'in adını duyunca neye uğradığını şaşırdı. 

DİLAN ÇITAK TATLISES'TEN İBRAHİM TATLISES'E GÖNDERME 

2. Sayfa'da paylaşılan videoda, Ercan Saatçi'yi dinlemeye giden Dilan Çıtak, babasının adını sahnede duyunca bir anda neye uğradığını şaşırdı. Ercan Saatçi Dilan Çıtak'ı anlatırken, "Kocası Levent Dörter çok güzel müzisyen. Babası İbrahim Tatlıses, abisi Ercan Saatçi ne olacak böyle” dedi. Dilan Çıtak Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses'in kızı olarak tanıtılınca durumdan rahatsız oldu ve yüzünü ekşitti. 

Dilan Çıtak Tatlıses, İbrahim Tatlıses'in kızı olarak anılınca keyfi kaçtı! Yüz ifadesi her şeyi anlattı - 1. Resim

DİLAN ÇITAK'IN ŞİDDET PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKMİŞTİ 

Şiddet paylaşımı yapan Dilan Çıtak Tatlıses, "Artık bana uygulanan mobbing'in, şiddetin kimse farkında değil mi gerçekten ya? Ben kimsenin soyadını almadım, bana aldırdılar." sözleriyle gündem oldu. 

Kaynak: tgrthaber.com
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