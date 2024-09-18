Dilan Çıtak Tatlıses kabin görevlisine saldırmıştı! Şiddet sonrası ilk açıklama geldi

18 Eylül 2024 09:15 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 09:20

Bodrum-İstanbul seferini yapan uçakta, kedisi konusunda kendisini uyaran hostese saldıran İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. O anlara ait video ortaya çıkarken, Dilan Çıtak Tatlıses, "Kedime kötü tutum sergiledi" dedi.

Bodrum-İstanbul seferini yapan uçakta bulunan Dilan Çıtak Tatlıses​, miyavlayan kedisini pusetten çıkarınca uyarı aldı. Görevli hostese sert tepki gösteren Dilan Çıtak Tatlıses, hostesin üzerine yürüdüğü anlara ait videonun ortaya çıkmasının ardından açıklama yaptı.

DİLAN ÇITAK TATLISES'TEN HOSTES KAVGASIYLA İLGİLİ İLK AÇIKLAMA

Dilan Çıtak Tatlıses, ilk olarak kedisinin videosunu paylaşarak, "Dün gece kedim uçakta nefes darlığı çekmeden hemen önceki sakinleştirmeye çalıştığım video görüntüsü.." notunu düştü. Daha sonra uzun bir yazı paylaşan Dilan Çıtak Tatlıses, "Sokak hayvanlarıyla ilgili yasanın gündemde olduğu bir dönemde, böyle bir olay üzerinden hakkımda algı oluşturulmaya çalışılması beni oldukça şaşırttı. Uçağa bindiğimde kedim pusetindeydi. İnişe kısa bir süre kala kedim fenalaşınca onu pusetten çıkarmak istedim. O sırada bir hostes beni sert bir dille uyardı. Durumu açıklamaya çalışmama rağmen, sert tavrı devam etti ve kedimi zorla pusete sokmaya çalıştı. Hatta pusete vurdu. Kedim nefes almakta zorlanırken bu tavır beni daha da paniğe sevk etti. Yolcular ve diğer hostesler durumu fark edip hanımefendiyi uyarmasına rağmen, hostesin tutumunda bir değişiklik olmadı. Yolcular araya girip kendisini uyarsa da bu defa eliyle beni taciz etti." dedi.

"UÇAKTAN İNER İNMEZ ŞİKAYETÇİ OLDUM"

Hostes ile yaşadığı olay sonrası şikayetçi olduğunu belirten Dilan Çıtak Tatlıses, "Uçaktan indiğimde de aynı davranışlarına devam etti ve diğer çalışan arkadaşları kendisine sakin olmasını söyledi. Ancak tüm bu uyarılara rağmen tavırlarını sürdürdü. Uçaktan iner inmez şikayette bulundum ve polis ekiplerine durumu anlattım. Diğer çalışanlara anlayışlı yaklaşımlarından dolayı teşekkür ederim fakat bu hanımefendinin tavırları ve kedime yönelik sert tutumu nedeniyle şikayetçi oldum." sözleriyle kendini savundu.

"KENDİME YAPILAN SERT TUTUMLARI DA YAYINLASALARDI"

Video öncesinde kendisine yapılan tavırdan bahseden Dilan Çıtak, "Yayınlanan bu video olayın son dakikasında kendime yapılan tavrın sonucunda maniple edilmiş olduğum ve artık bu haksız şiddet eğilimli tavra vermiş olduğum tepkidir. Keşke bu videonun öncesinde kendime yapılan sert tutumları da yayınlasalardı. Hayvanlar dilsiz varlıklardır benim kedim de bir dilsiz varlık olarak ona yapılan bu haksızlığı kim savunacak." diyerek sözlerini bitirdi.