Dilan Polat, duruşma salonunda bayıldı! ''Hiçbir suçum yok''

25 Haziran 2024 11:27 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 12:14

Tutuklu bulunan Dilan Polat ile Engin Polat, duruşma salonunda yerini aldı. Dilan Polat, salona getirilirken bir anda yere yığıldı. Salona doktorlar çağrılırken fenomen, “Allahım hiç bir suçum yok” diye bağırdı.

DİLAN POLAT, DURUŞMA SALONUNDA BAYILDI

Emrullah Erdinç, sosyal medya hesabından davada yaşananlar hakkında bilgi verdi. Dilan Polat'ın bayıldığını belirten Erdinç, "Dilan Polat Engin Polat ve Sezgin Polat duruşma salonuna geldi. Dilan Polat duruşma salonuna girerken yere yığıldı “Allahım hiç bi sucum yok” diye bağırdı. İnfaz koruma memurları başında doktor çağrıldı." dedi.

Tek tek tüm gelişmeleri yazan Emrullah Erdinç, "Mahkeme başkanı Dilan Polat’ın salondan çıkartılmasını istedi. Ama avukatlar salonda durmasını istedi. Dikan Polat sandalyeye oturtuldu. Doktorun gelmesi bekleniyor. Dilan Polat duruşma salonundan şimdi çıkartılıyor. Engin Polat’da aylar sonra gördüğü kızının doğum gününü kutladı." diye paylaştı.

Dilekçede Banu Parlak'ın kurşunlanmasıyla ilgili, Gültekin Alan isimli bir kişi, “Barış Boyun İstanbul ve Avrupa’da terörle mücadele görev yapan birisidir. Daltonlar ve Barış Boyun benim komutandadır. Banu Parlak’ın iş yerinin kurşunlanması talimatını ben verdim“ ifadelerini kullandı.

İddianamede ayrıca, Dilan Polat'ın o dönem yayınladığı videonun Banu Parlak'a tehdit mesajı olarak algılanmıştı. İddianamede bu mesajdan kısa bir süre sonra Dilan ve Engin Polat’ın aldığı ortak karar ile sanık Engin Polat'ın müştekinin iş yerine silahlı saldırı düzenlenmesi için Gürcistan'daki bağlantıları vasıtasıyla kamuoyunda "Daltonlar" çetesi olarak bilinen silahlı organize suç örgütünün firari yöneticilerinden Berat Can ve Batın Can Gökdemir'le iletişim kurduğu aktarılmıştı.

Duruşmada Banu Parlak fenalık geçiren Dilan Polat'a destek olurken, duruşmada Polat paylaşımlarında Banu Parlak'ı kastetmediğini belirterek, saldırıyı sosyal medyadan duyduğunu belirtmişti. Sanık Engin Polat ise saldırıyı sosyal medyadan duyduğunu, saldırıdan 2 gün önce Banu Parlak'ın sosyal medyadan açıklama yapıp kendilerini suçladığını savunarak, bunu kimin yaptığını bilmediğini anlatmıştı.