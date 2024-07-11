Dilan Polat ile Engin Polat'ın duruşma tarihi beli oldu

11 Temmuz 2024 15:59 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 16:00

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklu olan Dilan Polat ile Engin Polat çifti 4 Eylül'de hakim karşısına çıkacak. Duruşmanın ilk celsesi 4, 5,6 Eylül tarihlerinde görülerek 3 gün sürecek.

DİLAN POLAT İLE ENGİN POLAT'IN 4 EYLÜL'DE HAKİM KARŞISINDA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında 5'i tutuklu 28 şüpheli hakkında kara para akladıkları gerekçesiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianame gönderildiği 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüpheliler 4 Eylül tarihinde hakim karşısına çıkacak.

TUTUKLULUK HALLERİ DEVAM EDECEK

2. Asliye Ceza Mahkemesinde gerçekleştirilen aylık tutukluluk incelemesinde ise Dilan Polat dahil tüm tutukluların tutukluluk haline devamı kararı verildi.