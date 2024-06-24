Dilan Polat ile Seçil Erzan'dan ortak dilekçe! Artık yan yanalar

24 Haziran 2024 12:21 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 12:23

Seçil Erzan ilk olarak Nihal ve Bahar Candan ile aynı koğuşta kalmış ve Bahar Candan ile tartışınca başka koğuşa alınmıştı. Aynı cezaevinde bulunan Dilan ve Seçil Erzan ortak dilekçe yazarak aynı koğuşa geçmek istediklerini belirtti.

DİLAN POLAT İLE SEÇİL ERZAN AYNI KOĞUŞTA

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Bilmedikleriniz programında Seçil Erzan ile Dilan Polat'ın aynı koğuşa geçtiği konusu gündeme geldi. Aralarında birçok ünlü ismin de bulunduğu birçok kişiyi yüksek fon adı altında dolandırdığı öne sürülen eski banka müdürü Seçil Erzan ile kara para aklama suçlamasıyla aynı cezaevinde bulunan Dilan Polat birlikte dilekçe verdi. Seçil Erzan, Bahar Candan ile koğuşlarının ayrılmasıyla, Dilan Polat ise kız kardeşi Sıla Doğu’nun tahliyesiyle koğuşlarında yalnız kalmıştı. Cezaevi yönetimi Polat ve Erzan’ın talebini kabul ederek iki ismi aynı koğuşa koydu.

SEÇİL ERZAN, BAHAR CANDAN İLE KAVGA ETMİŞTİ

Fatih Terim, Arda Turan ve Selçuk İnan gibi isimlerin yer aldığı 29 kişiyi ‘özel fon’ adı altında dolandırdığı iddiasıyla 14 aydır Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Seçil Erzan, bir süre kaldığı Bahar Candan ile kavga ettikten sonra tek kişilik koğuşta kalmak istemişti.