Dilan Polat savunma sırasında fenalaştı! Ağlayarak salonu terk etti

05 Eylül 2024 14:03 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 14:41

Kara para aklama suçlarından tutuklu bulunan Dilan Polat ile Engin Polat'ın yargılanması devam ediyor. SEGBİS ile duruşmaya bağlanan eşi Engin Polat’a el sallayan Dilan Polat savunma sırasında ağlayarak duruşma salonunu terk etti.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında olduğu 28 kişinin yargılandığı dava devam ediyor. Duruşmaya tutuksuz sanık Dilan Polat, Sinem Sıla Doğu, Can Doğu ve diğer tutuksuz sanıklar katıldı. SEGBİS ile duruşmaya katılan Engin Polat'a el sallayan Dilan Polat, savunma esnasında fenalaştı.

DİLAN POLAT SAVUNMA ESNASINDA AĞLAMA KRİZİNE GİRDİ

Emrullah Erdinç'in haberine göre; Savunma yapıldığı esnada birden ağlamaya başlayan Dilan Polat ayağa kalktı. Zor yürüyerek salondan dışarı çıkan Dilan Polat yaklaşık 5 dakika sonra salona geri geldi ve yerine oturdu.

DİLAN POLAT'IN KARA KUTUSU KONUŞTU

Dilan Polat’ın kara kutusu olarak bilinen ve geçtiğimiz haftalarda kara para aklama davasında tahliye edilen ‘Mıstık’ lakaplı Mustafa Özalp, "Bankadan çektiğim bir meblağa yüzünden alındım. Derkan Başer’i tanımıyorum. Ankara ve Çorum’da şubem var. Tüm şubelerin sosyal medya işiyle ben uğraşıyordum. Mail order sistemi hiç kullanmadım. Ticari faaliyet dışında hiçbir aktivitemiz olmadı" dedi.