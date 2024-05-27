Dilan Polat soruşturmasında 1 milyar TL'lik detay

27 May 2024 11:17 - Güncelleme : 27 May 2024 11:18

Sosyal medya fenomeni Dilan ve Engin Polat çifti, kara para aklama suçundan tutuklanmıştı. Soruşturma devam ederken Dilan Polat’ait olan şirketlerin de arasında bulunduğu 60 şirket ve gerçek kişinin ticari faaliyetleri mercek altına alındı. Dilan Polat'ın güzellik merkezine ait kendi sitesinden de milyonlarca liralık ürün satışı yaptığı tespiti soruşturma dosyasında yer alırken, Influencerlık ücreti ile birlikte toplamda 1 milyar liraya ulaşan işlem hacmi olduğu dikkat çekti.

DİLAN POLAT SORUŞTURMASINDA 1 MİLYAR TL'LİK DETAY

Sabah’tan Arzu Kaya’nın haberine göre; paraların Engin ve Dilan Polat'ın kendisi ve akrabaları üzerinde kurdukları onlarca şirket arasında gezdirilip, sonrasında nakit çekim yapılarak Engin Polat'ın yetkili ve sahibi olduğu şirkete elden yatırıldığı tespit edildi.

Şirketlere yapılan incelemeler sonucunda Dilan Polat'ın kozmetik, sabun satışı ve influencer ücreti adı altında 1 milyar TL'lik işlem hacmine ulaştığı tespit edildi. Şüphelilerin mal varlıkları ile mali durumunun uyumsuz olduğu saptaması da yapılırken, toplam hacmi yaklaşık 1 milyar lira olarak belirtilen paranın ne kadarının gerçek ticari kazanımla elde edildiği, ne kadarının kara para olup aklanmaya çalışıldığı MASAK'ın hazırlayacağı nihai raporla belirlenecek.