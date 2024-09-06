Dilan Polat sosyal medya paylaşımlarına başladı! 'Enerci' videosuyla döndü, emniyet kemeri detayı gözden kaçmadı

06 Eylül 2024 11:16 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 11:41

Tutuklu sanık Engin Polat'ın tahliye edilmesinin ardından mahkeme salonunda hazır bulunan Dilan Polat ve Sıla Doğu sevinç çığlıkları attı. Sosyal medya paylaşımlarına da başlayan Dilan Polat, 'Enerci' şarkısıyla video çekti.

'Kara para aklama' ve 'vergi kaçırma' suçlamalarıyla tutuklanan Engin Polat, eşi Dilan Polat'tan sonra tahliye oldu. Dilan Polat, tahliye kararından 2 dakika sonra sosyal medya paylaşımlarına başladı.

DİLAN POLAT, PAYLAŞIMLARINA BAŞLADI

Eşi Engin Polat'ın tahliye olmasının ardından sosyal medya paylaşımlarına başlayan Dilan Polat, arabasında kardeşi Sıla Doğu ile birlikte 'Enerci!' şarkısına klip çekti. Dilan Polat'ın emniyet kemeri takmaması takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

DİLAN POLAT, KARARI SEVİNÇTEN ZIPLAYARAK KUTLADI

Mahkemenin ara kararla, Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün için verdiği tahliye kararını Dilan Polat ve yakınları havalara zıplayarak karşıladı.

POLAT DAVASINDA ARA KARAR ÇIKTI

Engin Polat’ın tahliye kararı sonrasında Dilan Polat kendi şarkısı ‘Enerci’yi Instagram hesabından paylaştı. Kara para akladıkları iddiasıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat'ında aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılandığı davada ara karar çıktı. Mahkeme tüm sanıklar için tahliye kararı verdi. 4 tutuklu sanık Engin Polat, babası Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Polat ailesinin muhasebecileri Ahmet Gün için tahliye kararı çıktı.