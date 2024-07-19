Dilan Polat ve Engin Polat hakkında MASAK ana raporu ortaya çıktı! 'Kara para, bahis yok'

19 Temmuz 2024 12:22 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 12:28

Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli 1 Kasım 2023 tarihinde gözaltına alınmıştı. Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporunda 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti. Son olarak MASAK ana raporu ortaya çıktı. Raporda, yasa dışı bahis ve kara para aklamaya ilişkin bir tespit bulunamazken çok sayıda 'vergi usul kanununa muhalefet' suçu oluşturacak bilgiler yer aldı.

DİLAN VE ENGİN POLAT'A AİT MASAK RAPORU YAYINLANDI

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığı habere göre, raporda, örgüt sözcüğünün, kara paranın, yasa dışı bahsin, diğer fenomenlerle para transferinin yer almadığı ortaya çıktı. Raporda vergi kaçırma/kaçınmaya, sahte (naylon) faturaya ve var kaçakçılığa (çift defter tutma) yer verildi.

Raporda, Dilan Polat hakkında soruşturmaya konu şirketlerde ortaklığının dışında bir yetkisinin olmadığı, bütün yetki ve karar alma işlemlerinin Engin Polat ve Sezgin Polat'ta olduğu belirtildi.

VERGİ ÖDEMEMEK İÇİN PARAVAN ŞİRKETLER KURULMUŞ

Rapora ayrıca, "Daha sonradan elde edilen bilgi, belge, tanık beyanları vs. donelerin bulunması durumunda olayların TCK 282. madde kapsamına dahil edilmesi hususunda nihai değerlendirme savcılık makamı ve yargı takdirinde" yer verildi. Raporda vergi ödememek/daha az ödemek için paravan şirketler kurulduğu, sahte faturalar kesildiği, bunların sorumluluklarının da Engin Polat, Sezgin Polat ve Ahmet Gün'de olduğu belirtildi.

"SERBEST KALMASI GEREKİYOR"

Gazeteci Emrullah Erdinç, paylaşımında, "Dilan Polat hakkında soruşturmaya konu şirketlerde ortaklığının dışında bir yetkisinin olmadığı, bütün yetki ve karar alma işlemlerinin Engin Polat ve Sezgin Polat'ta olduğu belirtilmiş" ifadelerine yer verdi. Erdinç ayrıca, , "Vergi suçundan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmaları kararı çıktığı için Dilan Polat'ın bu rapor ve iddianameye göre serbest kalması gerekiyor." dedi.