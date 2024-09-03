Dilan Polat ve Engin Polat için kritik gün! Yarın hakim karşısına çıkacaklar

03 Eylül 2024 12:09 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 12:32

5 Kasım 2023 tarihinde tutuklanan Dilan Polat, 19 Ağustos 2024 tarihinde tahliye edilirken, Engin Polat'ın ise tutukluluk hali devam etti. Hakim karşısına çıkacak Dilan Polat ile Engin Polat'ın ilk duruşması ise yarın yapılacak.

DİLAN POLAT İLE ENGİN POLAT YARIN HAKİM KARŞISINDA

"Örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "kara para aklama" gibi suçlardan haklarında dava açılan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin de aralarında bulunan 28 sanık yarın Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. 5 Kasım 2023 tarihinde tutuklanan Dilan Polat 19 Ağustos 2024 tarihinde tahliye edilmişti.

DİLAN POLAT CEZAEVİNDEKİ EŞİ ENGİN POLAT VE KAYINPEDERİNİ ZİYARET ETTİ

19 Ağustos tarihinde tahliye edilen Dilan Polat, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde cezaevinde bulunan eşi ve kayınpederini ziyaret etti. Önce eşi Engin Polat'ı ziyaret eden Dilan Polat, daha sonra kayınpederi Sezgin Polat i ziyaret edip cezaevinden ayrıldı.

DİLAN POLAT'IN TAHLİYE GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU

28 sanık yarın Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkacak. 5 Kasım 2023 tarihinde tutuklanan Dilan Polat 19 Ağustos 2024 tarihinde tahliye edilmişti. Tahliye görüntüleri günlerce konuşulan Dilan Polat'ın zayıflamış hali gözlerden kaçmadı.

BANU PARLAK DAVASINDA DİLAN VE ENGİN POLAT TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’a ait güzellik merkezi 1 Ekim 2023 günü saat 02.00 ve 04.30 sıralarında motosikletli şüphelilerce kurşunlanmıştı. Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede Dilan Polat ile Engin Polat çiftinin de ‘azmettirme’ suçundan cezalandırılması istenen davada Polat çiftine tahliye kararı verilmişti.