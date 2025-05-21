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 | Dilek Ulusan

Dilan Polat ve Engin Polat trafik kazası geçirdi! Araçlarının son hali ortaya çıktı

"Kara para aklama", "vergi kaçırma" gibi çok sayıda suçtan yargılanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat trafik kazası geçirdi. Kaza sonrası açıklama yapan Dilan Polat, "Ölümden döndük" dedi.

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Dilan Polat ve Engin Polat trafik kazası geçirdi! Araçlarının son hali ortaya çıktı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
21.05.2025
saat ikonu 14:54
|
GÜNCELLEME:
21.05.2025
saat ikonu 15:07

"Kara para aklama" ve "vergi kaçırma" suçlarından tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, 9 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti. Sosyal medya paylaşımlarına devam eden Dilan Polat, eşi Engin Polat ve makyöz Mustafa Aktaş şube açılışı için gittikleri Güneydoğu turu sırasında Mardin yolunda kaza geçirdi.

DİLAN POLAT İLE ENGİN POLAT'IN KORKU DOLU ANLARI

19 Mayıs'ta Şanlıurfa'da başlayan yeni şube açılışı programları kapsamında bölgeyi gezen Dilan Polat ve eşi engin Polat Gaziantep'teki ziyaretlerini tamamladıktan sonra Mardin'e doğru yola çıktı. Seyir halindeyken karşılarına çıkan kamyon lastiği, aracın ön kısmına çarparak kazaya neden oldu. Kaza sonrası paylaşım yapan Dilan Polat, "Felaket bir kaza atlattık. Yolda duran kamyon lastiği bir anda önümüze çıktı" dedi. Aracın içinde bulunan Mustafa Aktaş ise yaşadıkları şoku, "Fena nazara geldik. Arabanın altı yerden koptu sanki, radyatör bile delindi" diyerek anlattı.

Dilan Polat ve Engin Polat trafik kazası geçirdi! Araçlarının son hali ortaya çıktı

Kaza sonrası araçta oluşan maddi hasarın boyutu gözler önüne serildi. Sağlık durumları iyi olan Dilan Polat ve ekibi, programlarına devam edeceklerini ifade etti.

Dilan Polat ve Engin Polat trafik kazası geçirdi! Araçlarının son hali ortaya çıktı
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ETİKETLER
#kaza
#trafik kazası
#dilan polat
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